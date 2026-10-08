Seit dem Frühjahr 2025 leitete Fabian Müller die Geschicke der bundesländerübergreifend agierenden Mariazellerland GmbH. Mit Jahresende gibt er die Funktion ab.

Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betont Fabian Müller gleich eingangs. Nach etwa eineinhalb Jahren legt der Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH seine Tätigkeit überraschend auf eigenen Wunsch mit Jahresende zurück. Einerseits wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, andererseits habe er feststellen müssen, dass er weniger Ideen als erhofft in seiner Funktion umsetzen konnte, erklärt er in einer Aussendung.

„Nach intensiven Überlegungen bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass ich für die wertvolle Aufgabe des Geschäftsführers der länderübergreifenden GmbH nicht der Richtige bin und nicht die nötige Energie aufbringen kann“, so Müller, der die Tätigkeit für das Mariazellerland gegenüber der Kleinen Zeitung als „extreme Herzensangelegenheit“ bezeichnet. Die Mariazeller Land GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft von Mariazell und Mitterbach (NÖ), die in der Regionalentwicklung tätig ist.

© Vilcomo Fabian Müller verlässt mit Jahresende die Mariazeller Land GmbH

Konkret habe er in der langwierigen Umsetzung von Projekten sehr viele Befindlichkeiten von zahlreichen Beteiligten bedienen müssen. „Da war ich der Falsche, um ständig alle mit ins Boot zu holen“, erklärt Müller auf Nachfrage. Trotzdem bedankt er sich bei den Gesellschaftern und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit.

Regional-Profi gesucht

Um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, soll seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger bereits am 1. Dezember starten. Die Stelle wurde deshalb am Dienstag neu ausgeschrieben. „Gesucht wird eine engagierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die das Unternehmen strategisch und operativ leitet, Projekte mit Partner umsetzt und das Mariazellerland nach außen vertritt“, heißt es darin.

Für die Beschäftigung im Ausmaß von 20 Wochenstunden sollte man sollte man eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium (idealerweise in Wirtschaft, Tourismus oder Regionalentwicklung) sowie Erfahrung in der Unternehmensführung und eine Verbundenheit zum Mariazellerland mitbringen. Bewerben kann man sich bis 23. Oktober.

„Bleiben in Gußwerk“

Im ersten Monat wird Müller der Nachfolge noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Region werden Müller und seine junge Familie aber erhalten bleiben: „Wir fühlen uns in Gußwerk sehr wohl, die Menschen in der Region sind unglaublich freundlich, herzlich und hilfsbereit. Deshalb war und ist für uns von Anfang an klar, dass wir hier wohnen bleiben möchten und unser Bub als geborener Gußwerker auch hier aufwachsen soll.“