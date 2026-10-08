Gespräche halfen nicht: Sieben Anzeigen wegen Kopftuch an Schulen

Zehn hartnäckige Verstöße gegen das Kopftuchverbot in steirischen Schulen landeten bei der Bildungsdirektion. In sieben Fällen halfen dann auch Gespräche nichts.

Die Regelung im Schulunterrichtsgesetz ist vorerst klar: Seit Beginn des heurigen Schuljahrs dürfen Mädchen unter 14 Jahren in den Schulen kein Kopftuch mehr tragen. In der breiten Masse, so heißt es von den Bildungsbehörden, werde die Regelung auch akzeptiert. Doch es gibt in der Steiermark auch mehrere Fälle, in denen das nicht so ist. Zehn Verstöße gegen das Verbot sind der Bildungsdirektion seit Schulbeginn bisher gemeldet worden, in zumindest sieben Fällen muss jetzt gegen die Eltern Anzeige erstattet werden.

Es handelt sich dabei um die letzte Konsequenz, wenn alle bisherigen Maßnahmen nicht gefruchtet haben. Tragen Mädchen unter 14 Jahren in den Schulen weiterhin die islamische Kopfbedeckung, sind erst einmal die Lehrkräfte angehalten, die Schülerinnen auf das Verbot aufmerksam zu machen. Fruchtet das nicht, suchen die Schulleiterinnen und Schulleiter das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten. Erst wenn sich auch daraus keine Lösung ergibt, wird der Fall an die Bildungsbehörde weitergeleitet. Dort werden abermals Gespräche mit den Schülerinnen und deren Eltern geführt.

Sieben Schülerinnen kamen weiterhin mit Kopftuch

In neun der zehn bisher gemeldeten Fälle haben diese Gespräche laut Bildungsdirektion bereits stattgefunden. „Sämtliche Gespräche verliefen in einer ruhigen und respektvollen Atmosphäre“, heißt es bei der Behörde. In sieben Fällen sind die Mädchen danach allerdings abermals mit Kopftuch in der Schule erschienen, weshalb nun Anzeigen erfolgen.

Die entsprechenden Strafbescheide der Bezirkshauptmannschaften belaufen sich in derartigen Fällen zwischen 150 und 800 Euro. Legen Eltern dagegen Beschwerde ein, geht der Fall ans Landesverwaltungsgericht über. Unabhängig davon ist vorerst auch nicht restlos klar, ob das Verbot vor dem Verfassungsgerichtshof überhaupt Bestand haben wird. Dieser hatte bereits 2020 das von der damaligen türkis-blauen Regierung auf den Weg gebrachte Vorgängergesetz gekippt.

Nur wenige Schülerinnen betroffen

Bei der steirischen Bildungsdirektion ist man indes bemüht, die Relationen zurechtzurücken. Das Kopftuchthema betreffe lediglich einen verschwindend kleinen Bruchteil der insgesamt 75.000 Schülerinnen im Land. „Unabhängig davon, ob die Schülerinnen das Kopftuch weiterhin tragen oder ablegen, steht die Präventionsstelle der Bildungsdirektion den Betroffenen und den Schulen unterstützend und begleitend zur Seite“, heißt es von der Schulbehörde.