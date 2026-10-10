Zum Tag der psychischen Gesundheit haben wir bei Expertinnen und Experten nachgefragt: Mit welchen Tipps kann man im Alltag die psychische Gesundheit pflegen? Von einer Reise in die Vergangenheit bis zur Besinnung aufs Bauchgefühl.

Christian Jagsch, Alterspsychiater: „Beziehungen pflegen gegen die Einsamkeit“

„Als Alterspsychiater weiß ich, dass Einsamkeit gerade im höheren Alter ein großes Problem ist – und diese Vereinsamung wiederum fördert depressive Verstimmungen und Ängstlichkeit. Daher ist mein wichtigster Tipp: Pflegen Sie soziale Beziehungen, auch außerhalb des beruflichen Umfelds! Wir wissen auch, dass digitale Kommunikation, über Chats oder soziale Netzwerke, den realen Kontakt nicht ersetzen kann! Wenn wir uns mit anderen Menschen treffen, dann können wir die andere Person sehen, spüren und auf viel mehr Ebenen wahrnehmen. Optimal wäre, man verabredet sich zu gemeinsamer Bewegung, wie einem Waldspaziergang, denn auch das pflegt unsere Psyche!“

© Atelier Jungwirth Christian Jagsch, Abteilung für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie, LKH Graz II, Standort Süd

Ursula Hammer-Weber, Psychiaterin: „Bewegung im Wald und am Wasser“

„Die Medien, das Internet, die sozialen Netzwerke sind übervoll mit Tipps und Empfehlungen, was man nicht alles tun kann und soll, um sich besser, gesünder, jünger zu fühlen. Daher ist es wichtig, sich zunächst darauf zu besinnen: Was tut mir selbst wirklich gut? Was bereitet mir Freude? Man sollte keine Dinge tun, die man nicht mag, nur weil es ein Influencer empfohlen hat. Was sehr positiven Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden hat, ist sich in der Natur zu bewegen. Bewegung im Wald oder am Wasser wirkt nachweislich positiv auf die Psyche, auch das Licht der Sonne reguliert unsere psychische Gesundheit und den Schlaf-Wach-Rhythmus. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle für die Psyche: Mangelt es uns an gewissen Nährstoffen, wie Vitamin D, Eisen oder Vitamin B12, können Stoffwechselprozesse aus dem Gleichgewicht geraten und wichtige Neurotransmitter nicht ausreichend produziert werden. Mein Tipp daher: Verzichten Sie auf Fertigprodukte und hochverarbeitete Lebensmittel und ernähren Sie sich abwechslungsreich mit frischen, natürlichen Lebensmitteln!“

© LKH Graz II Ursula Hammer-Weber, Leiterin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 3 am LKH Graz II, Standort Süd

Theresa Lahousen-Luxenberger, Psychiaterin: „Auf das Bauchgefühl hören“

„Das kennen vielleicht viele: Wir treffen Entscheidungen oder sagen Verpflichtungen zu, haben aber ein schlechtes Bauchgefühl dabei – oft stellt sich im Nachhinein heraus: Ich hätte von Anfang an auf dieses schlechte Gefühl hören sollen. Mein Tipp ist daher: Lassen wir uns nicht zu Entscheidungen oder Zusagen drängen, sondern nehmen wir uns die Zeit, innezuhalten und in uns hineinzuspüren. Hören wir wieder mehr auf unsere innere Stimme und handeln wir danach.“

© LKH Graz Theresa Lahousen-Luxenberger, Abteilungsleiterin der Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt

Bea Pall, Psychotherapeutin: „Ein Ausflug wie 1990“

„Smartphones können eine sehr große Belastung für die psychische Gesundheit: Einerseits können sie zu ständigen Konflikten innerhalb von Familien führen, wenn Eltern und Kinder täglich über Bildschirmzeiten streiten. Andererseits hindert uns das Smartphone oft daran, anderen Menschen wirklich zu begegnen: Um mit einem anderen Menschen in Beziehung zu kommen, muss ich sie oder ihn sehen und spüren. Digitale Kommunikation kann echte Begegnungen nicht ersetzen. Daher ist mein Tipp: Lassen Sie das Handy bewusst zuhause und planen Sie am Wochenende einen Ausflug wie 1990: Ohne Smartphone, dafür mit umso mehr Zeit für Ihre Familie!“

© ÖBVP Bea Pall, Psychotherapeutin und im Präsidium des österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie

Oliver Scheibenbogen, Gesundheitspsychologe: „Social-Media-Apps verbannen“

„Machen Sie doch einmal einen Detox-Day und verzichten Sie bewusst einen Tag auf Ihr Smartphone. Spüren Sie den Unterschied? Was nehmen Sie wahr? Geht es Ihnen massiv ab, sind Sie unruhig und gereizt? Dann ist das ein Zeichen eines sehr intensiven Konsums und unter Umständen auch eines problematischen Smartphonegebrauchs. Eine fachliche Abklärung wäre sinnvoll. Wem ein ganzer Tag zu viel ist, der kann auch alle Benachrichtigungssysteme am Smartphone ausschalten und alle Social-Media-Apps vom Startbildschirm verbannen. Dadurch bekomme ich wieder wesentlich mehr Kontrolle über mein Smartphone, denn ich entscheide selbst, wann ich auf Nachrichten antworte. Multitasking und ständige Unterbrechungen sind Gift für unsere Psyche!“