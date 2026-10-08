Stainz: Warngeräte und Reflektoren sollen Wildunfälle reduzieren

Seit Mittwoch sind in Deutschlandsberg neue Wildwarngeräte und Reflektoren im Einsatz. Der ORF war bei der Montage in Lasselsdorf, Gemeinde Stainz, dabei.

Johann Silberschneider, Bezirksjägermeister Deutschlandsberg (r.), stand Paul Prattes vom ORF bei der Montage der Schutzmaßnahmen Rede und Antwort

543 Rehe, 200 Hasen, 93 Fasane, 39 Marder, 36 Dachse, 27 Füchse und 16 Iltisse wurden im Jahr 2025 allein im Bezirk Deutschlandsberg als Opfer des Straßenverkehrs registriert. Diesem landesweiten Problem widmet sich seit 2015 das Projekt „Wildtierschutz und Verkehrssicherheit Steiermark“, das bis 2031 läuft und stetig ausgebaut wird.

„Wildunfälle sind weit mehr als ein jagdliches Thema“, sagt Johann Silberschneider, Deutschlandsberger Bezirksjägermeister, und ergänzt: „Hinter jeder Statistik stehen verletzte Menschen, erhebliche Sachschäden und oft unnötiges Tierleid.“ Um all das zu vermeiden, wurden kürzlich in Lasselsdorf, Gemeinde Stainz, neue Wildwarngeräte und -reflektoren montiert, die mittels akustischem und Lichtsignal auf Wildtiere aufmerksam machen.

Bis zu 70 Prozent weniger Unfälle

So könne die Zahl der Wildunfälle, je nach System, um 30 bis 70 Prozent reduziert werden. Im Bezirk Deutschlandsberg etwa wurden bereits rund 65 Kilometer Landes- und Bundesstraßen sowie zwei Kilometer Gemeindestraßen mit Wildwarnsystemen abgesichert. Bei der Montage der Reflektoren war auch der ORF dabei und berichtete im Rahmen des Steiermark Wetters vom 7. Oktober von den Arbeiten.

Jedes verendete Wildtier auf unseren Straßen ist eines zu viel. Noch schwerer wiegt jedoch, wenn Menschen zu Schaden kommen. Verkehrssicherheit und Wildtierschutz gehen Hand in Hand. — Johann Silberschneider , Bezirksjägermeister Deutschlandsberg

„Jedes verendete Wildtier auf unseren Straßen ist eines zu viel. Noch schwerer wiegt jedoch, wenn Menschen zu Schaden kommen. Verkehrssicherheit und Wildtierschutz gehen Hand in Hand“, betont Silberschneider. Das steiermarkweite Projekt wird von den Land & Forst Betrieben Österreich, dem Land Steiermark, Straßenerhaltungsdienst und der Steirischen Landesjägerschaft ungesetzt.

1 / 4 Zum Einsatz kommen Wildwarngeräte und Reflektoren, die akustische und Lichtsignale abgeben © Stefan Sieber

„Die Jägerschaft beteiligt sich nicht nur finanziell an den Anlagen, sondern übernimmt gemeinsam mit den Straßenmeistereien auch Montage, Kontrolle und Wartung. Wir kennen die Wildwechsel vor Ort genau und wissen, wo besondere Gefahrenstellen liegen“, ergänzt Harald Reiss, Obmann der Jagdgesellschaft Lasselsdorf.