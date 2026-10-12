Acht Fragen an ihre Rektoren: Was Grazer Studenten wissen wollen
Zum Start ins neue Semester: Die Kleine Zeitung hat Studierende der Grazer Hochschulen eingeladen, eine Frage ans jeweilige Rektorat zu stellen – und wir holten die Antworten ein.
Was brennt Studentinnen und Studenten unter den Nägeln? Worüber diskutieren sie untereinander an der Uni oder der Fachhochschule, was fehlt ihnen am Campus? Zum Start ins neue Semester schaute die Kleine Zeitung für eine ganz spezielle „Lehrveranstaltung“ an den Grazer Hochschulen vorbei: Wir haben Studierende vor Ort eingeladen, eine Frage ans jeweilige Rektorat zu stellen – die Antworten darauf lieferten uns dankenswerterweise die Spitzen von der TU Graz über die Pädagogische Hochschule bis zur FH Joanneum.
1. „Warum gibt es keine Mensa?“
Das hätten Noemi Tompa, Gabriel Engel und Nele Weik von der Grazer Uni gern gewusst. Auch, um den Geldbeutel zu schonen. Auf die Gegenfrage, ob sie bei der früheren Mensa am Sonnenfelsplatz – diese wurde 2024 geschlossen – regelmäßig essen waren, meinen alle drei: „Damals haben wir noch nicht studiert.“
So antwortet Peter Riedler, Rektor der Uni Graz: „Die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft hat den Standort bedauerlicherweise aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Darauf hatten wir keinen Einfluss. Wir haben uns aber gemeinsam mit der ÖH bemüht, eine gute Alternative für Studierende einzurichten. Der Mensa Space mit den Lernplätzen und der Möglichkeit, mitgebrachtes Essen aufzuwärmen, wird hervorragend angenommen. Darüber hinaus gibt es am und rund um den Campus ein breites Gastronomie-Angebot, auch mit vegetarischen und veganen Speisen.“
2. „Warum gibt es keine passende Öffi-Verbindung zwischen TU und Uni Graz?“
Diese Frage von Jana Gschliesser und Lili Payer hat einen hektischen Hintergrund: Die beiden studieren Chemie an der TU Graz, müssen aber immer wieder auch Lehrveranstaltungen am Standort der Uni Graz besuchen. Weil es aus ihrer Sicht keine passende Öffi-Verbindung gibt, artet das Pendeln an manchen Tagen zu einem Wettlauf gegen die Zeit aus.
So antwortet Horst Bischof, Rektor der TU Graz: „Das Anliegen der Studierenden ist wichtig. Wer gemeinsame Lehrveranstaltungen von Uni Graz und TU Graz besucht, sollte die Möglichkeit haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zügig zwischen den Standorten zu wechseln. Deshalb haben wir uns in Gesprächen mit der Stadt Graz bereits in der Vergangenheit für bessere Verbindungen eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun. Die Entscheidung darüber liegt aber letztlich bei der Stadt und der Holding Graz, die für den öffentlichen Nahverkehr zuständig sind.“
3. „Warum gibt es so wenige Steckdosen in den Seminarräumen?“
Nein, sie stehen nicht unter Strom, so weit geht der Ärger bei Katharina Rothwangl, Angelina Fruth, Annalena Marx, Kerstin Gößler und David Käferbäck nicht. Dennoch sei es unbefriedigend und im Hinblick aufs Mitschreiben am Laptop auch unpraktisch, dass in manchen Seminarräumen der Privaten Pädagogischen Hochschule (PPH) Augustinum teilweise nur drei Steckdosen vorhanden sind.
So antwortet Andrea Seel, Rektorin an der PPH: „Gute Frage! Als Hochschule mit Anspruch auf Nachhaltigkeit haben wir uns gemeinsam mit der Studierendenvertretung gegen 20 Stolperfallen im Seminarraum und für zusätzliche Ladestationen im Seminarraumtrakt entschieden. Denn gute Lehre braucht mehr als Steckdosen: Sie lebt von Austausch, Kommunikation und Beziehung. Und dafür braucht es manchmal weniger Akku – und mehr Begegnung.“
4. „Warum haben wir keine Mensa mehr?“
Auch an der FH Joanneum ist der Umstand, dass es keine Mensa gibt, nicht nach dem Geschmack einiger Studierenden: Also hätten Isabella Puntigam, Alexa Prilepeck und Alina Schibich quasi stellvertretend gern gewusst, ob es wieder eine Anlaufstelle für bestenfalls günstiges und zugleich gschmackiges Essen geben wird.
So antwortet FH-Rektorin Corinna Engelhardt-Nowitzki: „Die Räumlichkeiten der ehemaligen Mensa gehören der Stadt Graz und werden auch von ihr vermietet. Die FH Joanneum war selbst nicht Betreiberin der Mensa. Rund um den Campus Graz hat sich das gastronomische Angebot in den vergangenen Jahren aber deutlich erweitert und bietet gute Alternativen zu einer Mensa. Dazu zählen die Lokale bitki mit Kaffee und Bowls, die Kantine vom Lokal Das Eggenberg, Fabers Graz – die offene Kantine, Sägewerk, die Marktküche bei Billa Plus, die Bäckereien Sorger und Auer sowie mehrere Supermärkte.“
5. „Warum funktioniert die Studentenbetreuung hier so gut?“
Ja, es ist eher ein Lob als eine Frage – weil aber Tamar Arnon nach eigener Auskunft schon dermaßen oft das Gegenteil erlebt hat, will die Gesangsstudentin auch ein Hohes C auf die Grazer Kunstuni anstimmen. Zugleich interessiere es sie wirklich, „warum die Betreuung der Studentinnen und Studenten hier so gut funktioniert, auch die technische Seite. An anderen Unis ist die Bürokratie oft der Wahnsinn!“.
So antwortet Georg Schulz, Rektor der Grazer Kunstuni: „Vielen Dank für Ihre Frage. Sie freut mich sehr, und ich nehme das darin enthaltene Lob gerne im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der KUG arbeiten, entgegen. Es steht für alle an der KUG an erster Stelle, unsere Studierenden bestmöglich in ihrer künstlerischen, wissenschaftlichen oder pädagogischen Entwicklung zu fördern. Natürlich ist es in unseren überschaubaren Strukturen mit einem guten Betreuungsschlüssel auch leichter, persönliche Begleitung und einfachere administrative Abläufe sicherzustellen als in Universitäten mit Massenstudien.“
6. „Wie viele offene Stellen für Pädagoginnen und Pädagogen gibt es wirklich?“
Auch Julia Reinisch und Valentina Stipanovic, Studentinnen der Pädagogischen Hochschule, wollen ihre Frage gleichsam stellvertretend stellen: Denn immer wieder seien Freundinnen und Freunde mit Absagen bei Vorstellungs- oder Bewerbungsgesprächen für Schulen konfrontiert – da stelle sich bei aller Leidenschaft für diesen Beruf die Frage, „wie viele offene Stellen es wirklich gibt“.
So antwortet die Rektorin der Pädagogischen Hochschule, Beatrix Karl: „Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen, nicht aber für ihre Anstellung zuständig. Fragen die Anstellung betreffend können daher nur von der dafür zuständigen Bildungsdirektion Steiermark, nicht aber von der Pädagogischen Hochschule Steiermark beantwortet werden.“
7. „Warum gibt es für uns keine Ermäßigung beim Campus-Parkplatz?“
Anna Buch und Ramona Gfrerer „opfern“ sich bei unserem spontanen Besuch, um dieser Frage, die sich viele am Campus 02 stellen, auch ein Gesicht zu geben: Direkt neben dem markanten Campus-Bau gibt es ein Areal mit privaten Parkplätzen, die von Montag bis Samstag kostenpflichtig sind (6 bis 22 Uhr). Das summiere sich, meinen Buch und Gfrerer, gerade auch an Samstagen, wenn die Stellplätze in der dann kostenlosen Grünen Zone ringsum meist ausgebucht seien. Also wünschen sich viele Studenten eine Ermäßigung.
So antwortet Kristina Edlinger-Ploder, Rektorin an der FH Campus 02: „Bei den Parkflächen am Campus handelt es sich nicht um einen eigenen Parkplatz der FH Campus 02. Wie auch andere Hochschulen im Grazer Raum verfügen wir über keine eigenen Parkflächen für Studierende. Das Areal gehört der Wirtschaftskammer Steiermark, die sich bei der Tarifgestaltung an der angrenzenden Grünen Zone orientiert. Gleichzeitig haben wir uns in den vergangenen Jahren für einen Ausbau des Radwegenetzes (auch am Areal) sowie für eine zusätzliche Busverbindung eingesetzt.“
8. „Versteckt sich hinter jeder Fassadenplatte in Wahrheit ein Fenster?“
Auch Andreas Nigl, Leonhard Winter, Lorena Jauk und Anna-Lena Maier haben eine ungewöhnliche Frage – aber eine, die man nachvollziehen kann: Als die Kleine Zeitung spontan bei der MedUni Graz auftaucht, stehen die vier jungen Menschen gemeinsam mit etlichen Kommilitonen vor jenem markanten Gebäude, das viele schon fasziniert betrachtet haben. Und sich dabei genauso fragten: Beweisen die teils aufgeklappten Fassadenplatten, dass sich hinter jeder von ihnen in Wahrheit ein Fenster verbirgt?
So antwortet Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz: „Tatsächlich befinden sich hinter den Fassadenelementen des Campus der MedUni Graz zahlreiche Fenster. Die Gestaltung erfüllt dabei mehrere Funktionen: Die unterschiedlichen Grautöne erzeugen ein ,gepixeltes‘ Bild, das an einen Wolkenhimmel erinnert und das Gebäude je nach Wetter und Lichteinfall unterschiedlich erscheinen lässt. Gleichzeitig dienen die Elemente als Sonnen- und Blendschutz. Hinter der Fassade befinden sich Labore, Institute, Seminarräume und Hörsäle, jene vielfältigen Räume für Lehre und Forschung an der Med Uni Graz.“