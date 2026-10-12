1. „Warum gibt es keine Mensa?“

Das hätten Noemi Tompa, Gabriel Engel und Nele Weik von der Grazer Uni gern gewusst. Auch, um den Geldbeutel zu schonen. Auf die Gegenfrage, ob sie bei der früheren Mensa am Sonnenfelsplatz – diese wurde 2024 geschlossen – regelmäßig essen waren, meinen alle drei: „Damals haben wir noch nicht studiert.“

© Saria Vermissen eine Mensa an der Uni Graz: Noemi Tompa, Gabriel Engel und Nele Weik (von links)

So antwortet Peter Riedler, Rektor der Uni Graz: „Die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft hat den Standort bedauerlicherweise aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Darauf hatten wir keinen Einfluss. Wir haben uns aber gemeinsam mit der ÖH bemüht, eine gute Alternative für Studierende einzurichten. Der Mensa Space mit den Lernplätzen und der Möglichkeit, mitgebrachtes Essen aufzuwärmen, wird hervorragend angenommen. Darüber hinaus gibt es am und rund um den Campus ein breites Gastronomie-Angebot, auch mit vegetarischen und veganen Speisen.“