Pkw-Fahrer touchierte Leitplanke auf der Südautobahn bei Hartberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn kam ein Pkw-Lenker auf der Höhe des Ratsplatzes bei St. Johann in der Haide von der Fahrbahn ab.

Am Mittwochmorgen kam es auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz gegen 5.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Höhe des Rastplatzes St. Johann in der Haide. Ein Fahrer eines Pkw hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und touchierte die Leitplanke. Durch den Aufprall löste sein Auto die automatische Notfallalarmierung aus, wodurch die Freiwillige Feuerwehr Hartberg über die Leitzentrale zur Unfallstelle alarmiert wurde.

1 / 4 Die Fahrbahn musste gereinigt werden, dann wurde das Unfallfahrzeug abgeschleppt © FF Hartberg

Das rechte Vorderrad wurde durch den Kontakt mit der Leitplanke weggerissen, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Die Fahrbahn wurde bis zum Eintreffen der Asfinag von der Feuerwehr abgesichert und anschließend von Blechteilen gereinigt. Die Polizei nahm den Unfall auf, die Rettung untersuchte den Fahrzeuglenker, musste ihn aber nicht mit ins Krankenhaus nehmen.