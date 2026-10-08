Bäume verhinderten Lkw-Absturz in Oberkärnten: Lenker verletzt

Holztransporter war auf einem Forstweg in der Gemeinde Baldramsdorf unterwegs, als der Hang nachgab. Anhänger und Zugmaschine rutschten daraufhin in die Tiefe.

Die Bergearbeiten nach dem Lkw-Unfall sind noch nicht abgeschlossen (Symbolfoto)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr lenkte ein Mann (50) aus dem Bezirk Spittal/Drau einen Lkw im Zuge von Holztransporten auf einer Forststraße talwärts.

Auf dem Weg in Richtung Schüttbach in der Gemeinde Baldramsdorf gab aus bisher noch unklarer Ursache der Forstweg im Bereich des Anhängers nach. Daraufhin rutschten sowohl der Anhänger als auch der Lkw einen Hang hinunter und überschlugen sich. Bäume stoppten schließlich einen weiteren Absturz.

Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.

Das Fahrzeug wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Baldramsdorf und St. Peter/Spittal gegen weiteres Abrutschen gesichert. Die Bergungsarbeiten sind am Donnerstagmorgen noch im Gange.