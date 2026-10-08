Wetterumschwung bringt Kälte, Regen und Schnee in die Steiermark

Die spätsommerlichen Tage finden vorerst ihr Ende. Eine Kaltfront zieht durch das Steirerland und bringt auch Niederschlag.

Dichte Wolken ziehen sich über die Steiermark. Der Meteorologe Christian Pehsl von GeoSphere Austria wusste schon Anfang der Woche mit Blick auf die Prognosekarte: „Ab Donnerstag kommt der Umschwung“. Nach sonnig-warmen Tagen mit Temperaturen mit bis zu 25 Grad in der Südsteiermark kommt nun eine Kaltfront ins Steirerland.

Aktuell kann man das vor allem in Aflenz gut sehen. In der obersteirischen Gemeinde wurden mit Stand 7.30 Uhr 5,6 Grad gemessen, in Aigen und in Kapfenberg 5,7 und in Kalwang 6. Ein Trend, der sich auch die kommenden Tage fortsetzen wird und insbesondere im Verlauf des Donnerstags spürbar wird.

Kaltfront zieht durch

Von GeoSphere heißt es: In der Nacht auf Freitag, „bis etwa Mitternacht“, erfasst die Kaltfront allmählich die gesamte Steiermark. „Mit lebhaft auffrischendem Nordwestwind sind verbreitet Regenschauer, stellenweise sogar Gewitter möglich.“ Insbesondere in den Höhen kühlt es spürbar ab. Die Schneefallgrenze in den Nordalpen sinkt auf knapp 2000 Meter.

Umso trister gestaltet sich der Tagesbeginn am Freitag. Vereinzelte Regentropfen und viele Wolken bestimmen die Morgenstunden. Der lebhafte Nordwestwind bringt zudem auch Schnee auf bis zu 1800 Meter Höhe. Am Nachmittag setzt sich auch im Norden der Steiermark zwar die Sonne durch, im Südosten setzen sich dann wiederum dichtere Wolken fest. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von maximal 17 Grad.

Trübe Aussichten am Wochenende

Nur bedingte Besserung verspricht der Start ins Wochenende. Auch hier wird von den Experten vorerst bewölktes, kühles Wetter prognostiziert. Am späten Nachmittag und Abend sind sogar einzelne Schauer möglich. Während es in den Morgenstunden einstellig bleibt bei den Temperaturen, liegen die Tageshöchstwerte am Nachmittag bei 18 Grad.

Noch nicht vollständig vorhersagbar ist die Wetterlage für Sonntag. Marathonläuferinnen und Läufer in Graz können also noch auf einen neuerlichen Umschwung hoffen. Vorerst geht die GeoSphere davon aus, dass sich in der Obersteiermark schon am Vormittag dichte Wolken zeigen, die dann am Nachmittag und Abend in den Südosten ziehen. Die Höchstwerte dürften neuerlich bei 18 Grad liegen.