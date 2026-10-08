Wolfgang Ambros hat keinen Kontakt mehr zu seinen jüngeren Kindern

Der Austropop-Star spricht in einem neuen Interview über die Probleme nach dem Auszug seiner Kinder. Über ein Wiedersehen würde er sich freuen: „Mein Sohn wird mit offenen Armen empfangen.“

Wolfgang Ambros hat seit Jahren keinen Kontakt zu seinen jüngeren Kindern. Nachdem die Mutter mit den inzwischen 16-jährigen Zwillingen ausgezogen war, sei es schwieriger geworden, Kontakt zu halten, sagte der 74-Jährige der deutschen Illustrierten „Bunte“. Schließlich sei die Verbindung ganz abgebrochen. Der Musiker erzählte der Illustrierten, er habe mit Briefen und Geschenken zu Geburtstagen und Weihnachten den Kontakt aufrechtzuerhalten versucht. Das sei nicht gelungen.

„Ich habe gelernt, mit der Situation zu leben“, sagte der Austropop-Star. Vor Kurzem habe er erfahren, dass sein Sohn ihn gerne sehen würde. „Wenn er eines Tages vor meiner Tür steht und mich besuchen möchte, wird er mit offenen Armen empfangen werden.“

Ambros denkt noch nicht ans Aufhören

Ambros, der mit Klassikern wie „Schifoan“ oder „Zwickt‘s mi“ österreichische Musikgeschichte geschrieben hat, hat im Laufe der Jahre nicht nur mit der Situation rund um seine Kinder zu leben gelernt, sondern auch mit seiner gesundheitlichen. Um zumindest seine Schmerzen etwas zu lindern, unterzog er sich deshalb einer Operation an der Wirbelsäule.

„Körperlich ist nicht alles besser geworden, aber ich muss nicht mehr leiden“, erklärte er. Dass das Gehen weiterhin nicht so funktioniert wie früher, könne er akzeptieren.

Dennoch bleiben die Musik und die Auftritte seine große Leidenschaft, wie er in einem Radio-Interview im vergangenen April klarstellte. „Ich will das Gefühl, dass ich auf der Bühne stehe, bis ich nicht mehr kann“, sagte Ambros. Dass er dabei mittlerweile auf eine Stehhilfe angewiesen ist, kommentiert er gewohnt pragmatisch. Hadern mit dem Schicksal? Fehlanzeige. Für Ambros bringt das nichts: „Ich kann nur versuchen, mit der Situation zurechtzukommen und das Beste daraus zu machen.“