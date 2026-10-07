Literaturnobelpreis wird vergeben

In Stockholm verkündet die Schwedische Akademie am Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises. Der Preis ist mit 12 Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Ungarn László Krasznahorkai. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Geht es nach den Wettquoten, hat die chinesische Autorin Can Xue die größten Chancen, gefolgt von ihrem japanischen Kollegen Haruki Murakami und der Mexikanerin Cristina Rivera. Seit Jahren auf der Liste finden sich der US-Amerikaner Thomas Pynchon oder der im österreichischen Zsolnay Verlag publizierende Rumäne Mircea Cărtărescu. Ein österreichischer Autor, der sich nach Elfriede Jelinek (2004) und Peter Handke (2019) in die Reihe der heimischen Preisträger fügen würde, findet sich diesmal nicht unter den Top-Quoten.

(S E R V I C E - www.nobelprize.org)