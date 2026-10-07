Wieder krachte es im Baustellenbereich der A 9 bei Graz

Unfall bei Seiersberg sorgte für Stau im Abendverkehr. Feuerwehrleute stellten umgekipptes Auto mit Muskelkraft wieder auf.

Die Mega-Baustelle auf der A 9 zwischen Graz-Webling und Premstätten stellte sich am Mittwoch wieder als Nadelöhr heraus. Nach einem – relativ glimpflich verlaufenden – Unfall gab es im Abendverkehr wieder umfangreichen Stau.

Kurz nach 18 Uhr war in Fahrtrichtung Norden bei der Abfahrt Seiersberg ein Auto nach einem Unfall seitlich umgekippt und war neben der Betonleitwand auf der Fahrerseite zu liegen gekommen. Der Lenker blieb dabei offenbar unverletzt, er konnte selbst aus dem Auto aussteigen. Die alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterpremstätten stellten den Pkw kurzerhand „mit Muskelkraft“ wieder auf die Räder. Während der Bergungsarbeiten blieb der linke Fahrstreifen offen, wodurch sich bald der Rückstau bildete.

Erst am Sonntag hatte es etwas weiter südlich beim Schwarzlsee einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Zwei Frauen wurden verletzt, die Autobahn war in Richtung Linz gut 30 Minuten komplett gesperrt.