Lindsey Vonn steht im Kader des US-amerikanischen Ski-Teams

Wie der US-amerikanische Skiverband bekannt gab, steht Lindsey Vonn im Kader für die kommende Saison. Was bedeutet diese Nominierung für die Zukunft des Ski-Stars?

Kehrt Lindsey Vonn doch noch einmal zurück in den Ski-Weltcup? Diese Frage stellen sich viele Fans des alpinen Skisports seit Monaten. Nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Winterspielen in Cortina im Februar erholt sich die US-Amerikanerin noch immer von ihrem Sturz. Im November soll eine weitere Operation folgen, um das Metall aus ihrem Bein zu entfernen. Auch das Kreuzband soll behandelt werden, weshalb danach eine monatelange Reha auf dem Programm steht.

Ob es sich für professionelles Skifahren noch einmal ausgehen wird, ließ Vonn in ihren Wortmeldungen bewusst offen. Für sie sei nur klar, dass sie irgendwann wieder auf die Skipiste zurückkehren wird. In der kommenden Saison wäre ein Weltcup-Start der 41-Jährigen aber überraschend, weshalb die jüngste Nominierung des US-amerikanischen Ski-Teams durchaus kurios erscheint. Denn wie der Verband mitteilte, steht Vonn im Aufgebot der USA. Doch das ist keinesfalls eine Garantie dafür, dass sie auch wirklich in den Weltcup zurückkehren wird.