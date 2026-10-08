Neues Nagelstudio in der Wolfsberger Innenstadt eröffnet

Seit Kurzem hat „Emmi’s Nail Studio“ mit Inhaberin Emőke Szabó-Szilágyi geöffnet. Dort bietet die gebürtige Ungarin unterschiedliche Nageldesigns an.

Für Emőke Szabó-Szilágyi beginnt in Wolfsberg ein neuer Lebensabschnitt: In der Burgergasse 4 hat die gebürtige Ungarin mit „Emmi’s Nail Studio“ ihr eigenes Nagelstudio eröffnet. Damit hat sich die zweifache Mutter einen langgehegten Wunsch erfüllt und gleichzeitig den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Der Weg nach Wolfsberg führte die Unternehmerin zunächst nach Tirol. Vor 13 Jahren übersiedelte sie gemeinsam mit ihrem Mann aus der ungarischen Stadt Pécs nach Österreich. Das Paar, das sich bereits seit Kindertagen kennt, arbeitete viele Jahre gemeinsam in einer Konditorei. Über einen in Wolfsberg lebenden Cousin lernte die Familie schließlich das Lavanttal kennen.

© Stadtgemeinde Woflsberg Emőke Szabó-Szilágyi hat sich mit ihrem Nagelstudio einen Traum erfüllt

Schon bei den ersten Besuchen gefiel es der Familie so gut, dass die Entscheidung für Wolfsberg schließlich nicht schwerfiel. Vor rund einem Jahr erfolgte der Umzug. Während ihr Mann mittlerweile bei der Firma Geislinger arbeitet, entschied sich Emőke Szabó-Szilágyi für den Aufbau ihrer eigenen beruflichen Zukunft. Den Grundstein dafür legte sie bereits während der Corona-Pandemie. In dieser Zeit absolvierte sie ihre Ausbildung im Bereich Nageldesign und machte damit aus ihrem Interesse eine berufliche Perspektive. Seit August empfängt sie nun ihre Kundinnen und Kunden in den eigenen Räumlichkeiten.

© Stadtgemeinde Wolfsberg Das Nagelstudio von innen

Bei ihrer Arbeit setzt Szabó-Szilágyi auf natürliche Schönheit, persönliche Beratung und hohe Hygienestandards. Das Angebot reicht von klassischer Maniküre über Soft Gel, Hard Gel und Acryl Gel bis hin zu individuellen Designs. Auch Korrekturen und Nacharbeiten von Fremdarbeiten werden angeboten. Ihre Philosophie bringt sie dabei mit einem einfachen Satz auf den Punkt: „Weniger ist mehr.“ Eine Maniküre kostet beispielsweise 49 Euro, Soft und Hard Gel 65 Euro und Acryl Gel ab 75 Euro.

Angekommen in Wolfsberg

Dass ausgerechnet Wolfsberg zur neuen Heimat wurde, hat für die zweifache Mutter mehrere Gründe. „Wolfsberg ist für Familien einfach perfekt. Es ist ruhig, grün und lebenswert. Für Kinder gibt es hier alles, was man braucht. Wir haben uns sofort in die Stadt verliebt und fühlen uns hier sehr wohl“, erzählt sie.

Auch aus der Stadt gab es zur Eröffnung Glückwünsche. Stadtrat Christian Stückler zeigte sich von der Geschichte der Unternehmerin beeindruckt und betonte die Bedeutung neuer Betriebe für die Innenstadt. „Emmi’s Nail Studio“ befindet sich in der Burgergasse 4 in Wolfsberg und ist unter 0660/4454553 erreichbar. Geöffnet ist das Studio nach Terminvereinbarung.