Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute: Der Medienmanager Gerhard Zeiler wünscht Finanzminister Marterbauer „von Herzen“ Gesundheit und Glück – und will sich auch künftig zu Wort melden.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Geschichte sollte nie noch heiß gelesen werden. Zu viele Gefühle und persönliche Befindlichkeiten verdecken einen nüchternen Blick auf die Ereignisse und Entwicklungen. Das gilt wohl auch für den Beitrag von Gerhard Zeiler zu den jüngsten Entwicklungen in der SPÖ, die schlussendlich zu einem Rückzug von Parteichef Andreas Babler auf Raten geführt haben.

Die Pragmatiker nutzten Zeilers Initiative

Seine Anhänger sahen in ihm ein Gegenmodell zum glücklosen Amtsinhaber: so weltläufig wie weltoffen, wirtschaftlich erfolgreich und sozialdemokratisch geprägt. Für seine zahlreichen Kritiker war sein Angebot, für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen, ein Putschversuch; miserabel vorbereitet und noch schlechter umgesetzt. Und die Pragmatiker der Macht, seit jeher die Mehrheit unter den roten Spitzenfunktionären, nutzten seine Initiative kühl, um ihr großes Ziel, Babler endlich loszuwerden, doch noch zu erreichen. Kaum war dies gelungen, hatten sie keine Verwendung mehr für den 71-jährigen Medienmanager mit der Weltkarriere bei einem Weltkonzern.

Zeiler gibt den Gentleman

Seit Sonntag hatte sich Zeiler nicht mehr zu Wort gemeldet. Entsprechend mit Spannung wartete man in der SPÖ auf seine Reaktion auf die am vergangenen Sonntag geschaffenen Fakten. Am Mittwochnachmittag dann die Erlösung: Via Social Media erklärte Zeiler seinen Verzicht auf eine Kandidatur. Stattdessen gab er in der Niederlage den großzügigen Gentleman: Kein böses Wort kam ihm dabei über die Lippen; mit dem avisierten Wechsel an der Parteispitze sei sein Ziel einer Neuaufstellung erreicht – und Markus Marterbauer, der nun statt seiner die Partei übernehmen soll, wünschte er „von Herzen“ schnelle Gesundheit und viel Erfolg. Es klang jedenfalls sehr ehrlich.

Und noch etwas sagte Zeiler in seinem kurzen Video: Er will es sich auch künftig nicht nehmen lassen, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen – in seiner SPÖ und in Österreich, auf dass beide „nicht gegen die Wand fahren“.

Wie und was er damit genau meint, bleibt abzuwarten. Es kann nie falsch sein, wenn Menschen mit seiner Erfahrung sich einmischen, als einfacher Bürger mit Wissen und Fähigkeiten und, wer weiß, vielleicht auch mehr. 2028 wählt Österreich ein neues Staatsoberhaupt. Spekulationen über mögliche Kandidaturen gibt es bereits etliche. Und ab sofort eine weitere mehr.