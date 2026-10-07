Wird Pike ein zweites Mal hingerichtet?

Nach dem gescheiterten Hinrichtungsversuch in Tennessee bringen sich die Anwälte in Stellung. Ob der Gouverneur die Strafe umwandelt, ist unklar. Ein langer Prozess zeichnet sich ab.

Der Fall Christa Pike ist außergewöhnlich, in der Geschichte der USA gibt es jedoch vergleichbare Fälle. Noch ist unklar, was mit der verurteilten Mörderin, deren Hinrichtung in Nashville im Bundesstaat Tennessee scheiterte, passieren wird. Zwei Möglichkeiten sind naheliegend: Entweder der Gouverneur Tennessees, Bill Lee, wandelt Pikes Strafe in eine lebenslange Haft um. Oder sie wird am Ende doch noch hingerichtet.

Der 50-jährigen Pike waren am 30. September nach Angaben der Behörden zwei Dosen des Mittels Pentobarbital verabreicht worden. Öffentliche Videos oder Tonaufnahmen gibt es nicht. Anwesende Zeugen berichteten, dass Pike nach der Verabreichung noch längere Zeit schwer geatmet habe, ehe sie in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nachdem Pike mehrere Tage im Koma gelegen war, soll sie zuletzt wieder bei Bewusstsein gewesen sein.

Es folgte eine breite Diskussion über die Todesstrafe

Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen und führte einmal mehr zu einer breiten Diskussion über die Todesstrafe in den USA. In 27 der 50 Bundesstaaten sind Hinrichtungen grundsätzlich erlaubt, wobei manche der Staaten Exekutionen vorübergehend ausgesetzt und schon lange keine Menschen mehr hingerichtet haben. Mehr als ein Dutzend der Staaten verwenden ebenfalls das Mittel Pentobarbital. Ob sich daran etwas ändert, bleibt abzuwarten.

Anwälte warnten vor gesundheitlichen Risiken

Die Anwälte Pikes hatten bereits im Vorfeld argumentiert, dass die Venen der Verurteilten zu dünn seien. Sie warnten davor, dass die Tötung schmerzhaft sein würde oder schiefgehen könnte. Kurz vor dem Hinrichtungstermin hatten die Juristen einen neuerlichen Antrag auf Verschiebung eingebracht, den das US-Höchstgericht ablehnte. In Tennessee setzte Gouverneur Lee nach der fehlgeschlagenen Tötung Pikes vorerst alle Hinrichtungen aus. Er ordnete eine Überprüfung der Abläufe an. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde Tennessees, Frank Strada, trat zurück.

Pike wurde 1996 zum Tode verurteilt, nachdem sie ihre 18-jährige Studienkollegin Colleen Slemmer in einem Wald bei Knoxville stundenlang gefoltert und schließlich getötet hatte. Nach der Tat soll Pike ihren Freunden unter anderem ein Stück von Slemmers Schädel präsentiert haben. Den Gerichten zufolge bereute sie ihre Tat nicht und zeigte sich geständig. Slemmers Mutter, May Martinez, war bei der angesetzten Hinrichtung Pikes Ende September anwesend. Sie fordert, dass die Exekution wiederholt wird, auch weil sich Pike nie entschuldigt habe.

Ob die Hinrichtung Pikes nun doch über die Bühne geht, hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst hat der Republikaner Lee als Gouverneur prinzipiell die Option, Pike zu begnadigen beziehungsweise ihre Strafe umzuwandeln. Eine Begnadigung ist angesichts der Schwere des Verbrechens und der fehlenden Reue so gut wie ausgeschlossen. Selbst die Anwälte Pikes fordern vorerst lediglich eine Umwandlung in lebenslange Haft. Gleichzeitig wollen sie den Fall zum wiederholten Mal neu aufrollen und eine psychische Erkrankung Pikes geltend machen.

Der Fall ist auch politisch brisant

Noch hat Lee keine Entscheidung bekannt gegeben. Die Sache ist wenige Wochen vor den US-Kongresswahlen Anfang November auch politisch höchst brisant. Die Republikaner von Präsident Donald Trump drohen die Mehrheit im „House“ zu verlieren und im Senat bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Trump hat sich bislang weder für eine neuerliche Hinrichtung noch für eine Umwandlung von Pikes Strafe ausgesprochen. Es sollte „eigentlich nicht sehr schwer sein“, eine Hinrichtung durchzuführen, sagte der Präsident bloß. Eine Aufhebung von Pikes Todesstrafe würde viele Republikaner verärgern. Beobachter gehen davon aus, dass Lee zumindest vor den Zwischenwahlen eher keine Entscheidung treffen wird. Würde er die Todesstrafe bestätigen, könnte er damit moderate Wechselwähler verärgern.

Lehnt Lee eine Umwandlung der Strafe ab, wird der Fall Pike erneut vor den Gerichten landen. Zwei Präzedenzfälle gibt es: Willie Francis überlebte 1946 einen Hinrichtungsversuch auf dem elektrischen Stuhl. Der Supreme Court erlaubte einen weiteren Versuch und Francis wurde 1947 getötet. Romell Broom hätte 2009 in Ohio per Giftspritze hingerichtet werden sollen, doch das Personal konnte keinen geeigneten Venenzugang finden. Das Höchstgericht Ohios entschied 2016 ebenfalls, dass die Tötung wiederholt werden muss. Doch Broom starb 2020 im Gefängnis an Covid.