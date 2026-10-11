Vor der Länderspielpause fixierte Jed Drew gegen den LASK den Punktgewinn. Der Australier kommt immer besser in Fahrt und hat in der Oststeiermark Großes vor.

Manchmal passt im Leben eines Sportlers tatsächlich alles zusammen. So etwa beim 3:3 der Hartberger gegen den LASK vor der Länderspielpause, bei dem Jed Drew der Partie mit einem Assist und dem entscheidenden Treffer zum Ausgleich den Stempel aufdrückte. Es war der erste Auftritt des Australiers in dieser Saison, der länger als eine halbe Stunde dauerte und ausgerechnet dann saß auch noch ein guter Freund aus der Heimat auf der Tribüne. Doch nicht nur das: Harry Falchi ist nicht nur ein Bekannter aus der australischen Heimat, sondern auch Fußball-Influencer. Und genau im Moment des Treffers hielt der Australier mit der Kamera seines Handys hin. Das Video der Szene ging viral, auf Instagram hat es bereits mehr als 330.000 Views. „Er macht viel Content im Internet und war an diesem Wochenende zufällig auf Besuch in Hartberg. Das war wirklich cool und ich hätte nicht gedacht, dass es so viral geht.“

Logischerweise bekam der Freund dann auch noch ein Trikot geschenkt, worüber sich Falchi auch ausgesprochen freute. Am Wochenende gegen Lustenau wird der Besuch dann noch einmal namhafter, ist doch gerade die Familie Drews auf Besuch in der Oststeiermark. „Sie sind in der vergangenen Woche angekommen und dann war gleich das Weinfest am Hauptplatz. Das hat natürlich perfekt gepasst“, scherzt Drew, der beim ersten Treffen nach mehr als einem Jahr aber nur der Nebendarsteller war. „Meine Mutter wollte sofort den Verlobungsring meiner Freundin sehen, da wir uns im Juni verlobt haben und sie noch nicht die Möglichkeit hatte, den Ring zu sehen.“ In der Länderspielpause war auch Zeit, sich durch die regionale Kulinarik in der Oststeiermark zu kosten. „Und man muss sagen, dass ihnen wirklich alles geschmeckt hat. Generell haben sie noch nicht ein schlechtes Wort über Österreich verloren, weil es ihnen so gut gefällt.“

Verlobte als größte Stütze

Es läuft also beim australischen Angreifer – und das nicht nur privat. Nach einem harten Jahr, in dem Drew mit einer langwierigen Rückenverletzung zu kämpfen hatte, ist er nun wieder „bei 100 Prozent“, wie er selbst erklärt. Das sah in der Vorsaison noch gänzlich anders aus. „Bei so einer Verletzung darfst du dich auch nicht stressen lassen, da es sonst nur noch schlimmer wird. Deshalb war es für mich mental wirklich schwierig und ich bin unglaublich froh, dass meine Verlobte an meiner Seite war. Ohne sie wäre es viel härter geworden.“ Der Verein hätte ihn bei seiner Rückkehr „immer voll unterstützt“, so durfte er auch den australischen Physiotherapeuten in London für ein paar Tage besuchen. „Das hat sicher geholfen, um auch den Kopf etwas freizubekommen.“

Mit freiem Kopf und fittem Körper kann der 23-Jährige den Hartbergern in dieser Saison noch viel Freude bereiten. Bereits am Sonntag gegen Lustenau hofft Drew auf weitere Einsatzminuten, die aufgrund seiner starken Form alles andere als ausgeschlossen sind. „Wenn ich fit bin, habe ich gewisse Qualitäten und das Tor gegen den LASK war sicher ein Booster in Sachen Selbstbewusstsein. Ich will meine Leistungen jetzt noch konstanter zeigen, um der Mannschaft zu helfen.“ Denn auch in dieser Saison sei mit dem Kader in Hartberg „viel“ möglich. „Die Top-sechs wollen wir erneut erreichen. Mit Hartberg ist immer zu rechnen.“