Das Grazer Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Silicon Austria Labs sind Teil einer neuen NASA-Mission.

Grünes Licht gibt es von der NASA für eine neue Mission zur Erforschung von interstellarem Staub und den Atmosphären von Planeten, die andere Sterne als die Sonne umkreisen. Die University of Arizona wurde mit der Mission beauftragt, bei der ein kleines Teleskop namens PUFFINS ab 2030 aus einer erdnahen Umlaufbahn etwa 70 Sterne beobachtet. Herausfinden wollen die Wissenschaftler, unter anderem wie das Licht der Sterne auf seinem Weg zur Erde durch interstellaren Staub verändert wird. Mit dem Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Silicon Austria Labs ist auch Österreich mit an Bord.

„PUFFINS wird uns dabei helfen, den Staub zwischen den Sternen zu verstehen“, erläutert IWF-Ingenieur Sreejith Aickara Gopinathan. Erkenntnisse über die winzigen Körner sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, wie sich interstellarer Staub im Laufe der Zeit entwickelt und zu Bausteinen neuer Sterne und Planeten wird. Erfasst werden können durch das spezielle Teleskop kleinste Teilchen. „Der Messbereich ist kleiner als etwa 50 Nanometer, das entspricht ungefähr der Größe eines Erkältungsvirus“, sagt Ambily Suresh, Wissenschaftlerin bei Silicon Austria Labs und Mitglied im PUFFINS-Wissenschaftsteam.

Exoplaneten im Fokus

Als Messmethode kommt Polarimetrie zum Einsatz. Die Polarisation beschreibt in der Physik die Richtung, in der eine Transversalwelle – wie die Lichtwelle – schwingt. Genutzt wird Polarimetrie zum Beispiel bei 3D-Brillen im Kino, bei Sonnenbrillen, bei der Müllsortierung oder bei der Krebserkennung. Die Methode nutzt die Tatsache, dass verschiedene Materialien und Gewebe die Polarisation des Lichts unterschiedlich beeinflussen.

Neben dem interstellaren Staub hat man bei dem Forschungsprojekt auch die Atmosphären von Exoplaneten im Fokus. Zusätzlich zu Größe, Temperatur, atmosphärischer Zusammensetzung und Klima dieser Planeten kann durch UV-Messungen ihre energetische Umgebung untersucht werden. Die sogenannte Atmosphärenflucht – die Ausdehnung und Entweichung der Atmosphäre eines Planeten ins All – will man so erforschen. Bei vergangenen Missionen konnte das IWF bereits umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet durch Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und dem Kleinsatelliten Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE) der NASA sammeln. PUFFINS soll nun weitere Erkenntnisse über Planeten ermöglichen, die nicht unsere Sonne umkreisen.