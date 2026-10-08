Bis zu 73 Euro: Das kosten Tageskarten auf Mittelkärntens Pisten

Die Skigebiete in Mittelkärnten bereiten sich intensiv auf die anstehende Wintersaison vor. Die Preise wurden wieder angehoben, sie überschreiten erstmals die 70-Euro-Marke.

In den Mittelkärntner Skigebieten laufen die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf Hochtouren. Wenig überraschend kommt es auch in diesem Jahr zu kleineren Preiserhöhungen – erstmals steigen die Preise in manchen Gebieten auf über 70 Euro für eine Tageskarte. Argumentiert werden diese mit der Inflation oder auch den steigenden laufenden Kosten.

Großprojekt auf der Gerlitzen vor Fertigstellung

22 Millionen Euro werden auf der Gerlitzen in die neue Kanzelbahn investiert. Derzeit befindet man sich schon im Probebetrieb, wie Marketing-Chef Markus Ramsbacher verrät. „Die Seilbahn wird am 23. Oktober eröffnet.“ Preistechnisch ging es etwas nach oben. Eine Tageskarte im beliebten Skigebiet kostet im kommenden Winter 73 Euro (2025/26: 69,50 Euro), für eine Saisonkarte legt man im Vorverkauf bis 10. Dezember 630 Euro hin, danach zahlt man 663 Euro (2025/26: 631 Euro). Die Saison wird voraussichtlich am 4. Dezember eröffnet. „Aber es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir wollen so früh wie möglich starten. Wenn also gute Beschneiungstemperaturen herrschen, starten wir ein Wochenende vorher“, sagt Ramsbacher.

© Region Katschberg Lieser-Maltatal Markus Ramsbacher hat das Marketing auf der Gerlitzen über

Ein neuer Engländerlift

Auf der Turracher Höhe wurde der Engländerlift neu gebaut. „Dieser heißt so, weil er damals von der englischen Besatzungsmacht errichtet wurde“, weiß Geschäftsführer Fritz Gambs. Im Jahr 1966 wurde er zum bisher letzten Mal erneuert. 1,1 Millionen Euro flossen in dieses Projekt. „Der Rest geht in die Optimierung der Beschneiungsanlagen.“ Wenn das Wetter passt, möchte man mit 28. November in die Saison starten. „Momentan ist es noch sehr warm, aber das war in den vergangenen Jahren ja ähnlich“, meint Gambs. Der Preis für eine Tageskarte beträgt heuer 72,50 Euro (2025/26: 68,50 Euro). Noch nicht zu 100 Prozent festgelegt wurde der Saisonkartenpreis, im vergangenen Jahr lag dieser im regulären Verkauf bei 745 Euro.

© KLZ / Andreas Hoi Fritz Gambs freut sich auf den neuen Engländerlift

Neue Schneeleitungen auf der Hochrindl

„Nicht so viel, wie wir es gerne würden“, antwortet Hochrindl-Geschäftsführerin Alexandra Bresztowanszky auf die Frage, was heuer investiert wird. „Wir haben aber wieder einiges in die Qualität und die Schneesicherheit gesteckt. Neue Schneeleitungen wurden gelegt und ein neuer Ticketautomat aufgestellt.“ Die Preise, man befinde sich gerade noch in der Erstellung, werden inflationsbedingt um etwa fünf Prozent erhöht. Im vergangenen Winter kostete eine Tageskarte 52 Euro, somit dürfte man bei etwa 54,50 Euro landen. Bei 515 Euro lag der Preis einer Saisonkarte im Normalverkauf, für diese dürfte man heuer also rund 540 Euro hinlegen. Geplante Saisoneröffnung ist am 11. Dezember, sollte es die Wetterlage zulassen, könnte man auch schon etwas früher starten.

© Just/WKK Alexandra Bresztowanszky freut sich auf die kommende Skisaison

Auf der Flattnitz geht es weiter

Auf der Flattnitz wird seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im September 2024 nur noch ein Schlepplift betrieben, und zwar von Adolf Isopp. So wird das auch heuer gehandhabt: „Wir fahren genauso weiter“, freut sich Isopp. „Wir wollen am Wochenende vor dem 8. Dezember starten.“ Investiert habe man vor allem in die Beschneiung und den Lift, der immer wieder gewartet werden muss. Auch auf der Flattnitz werden die Preise „geringfügig erhöht“. 26 Euro (2025/26: 25 Euro) zahlt man für eine Tageskarte, die Saisonkarte kostet 220 Euro (2025/26: 210 Euro). „Das ist eine normale Inflationsanpassung“, meint der Liftbetreiber.

© Wilfried Gebeneter Adolf Isopp betreibt den Schlepplift auf der Flattnitz

„Vollmond-Nachtskifahren“ auf der Simonhöhe

Wie viel genau auf der Simonhöhe für den bevorstehenden Winter investiert wurde, möchte Geschäftsführer Paul Kogler nicht bekanntgeben. „Wie in jedem Jahr haben wir vor allem in unser Beschneiungssystem investiert. Es ist die Grundlage dafür, dass wir schneesicher in die Saison starten können und das Niveau bei der Pistenqualität wieder garantieren können.“ Das Highlight sei heuer der Rodelbetrieb: „Weil wir unseren Rodellift ‚Muldenlift‘ im vergangenen Winter leider erst spät in Betrieb nehmen konnten, sehen wir ihn in dieser Saison als echte Neuheit.“ Geplant ist auch ein „Vollmond-Nachtskifahren“ am 22. Jänner 2027. Der Preis für eine Tageskarte wurde um einen Euro auf 48 Euro angehoben, die Saisonkarte kostet 444 Euro. Beim Saisonstart orientiere man sich am Feiertag am 8. Dezember. „Da dieser heuer auf einen Dienstag fällt, werden wir alles daransetzen, unsere Saison bereits am Samstag, dem 5. Dezember, zu eröffnen“, betont Kogler.

© Helmut Weichselbraun Paul Kogler von der Simonhöhe

Skifahren und rodeln

Im Skigebiet Eberstein bleibt „alles beim Alten“. „Wir können nicht immer etwas Neues machen“, sagt Thomas Weigel, Obmann des Skiklubs. Man hoffe besonders auf einen kalten November und auf Naturschnee. Im Idealfall möchte man am 12. Dezember in die Saison starten. „Wir werden unser Bestmögliches tun“, sagt Weigel. 30 Euro kostet eine Tageskarte (2025/26: 29 Euro), die Familiensaisonkarte gibt es für 260 Euro (2025/26: 250 Euro). Außerdem gibt es eine Kombitageskarte, mit der man Skifahren und Bergaufrodeln kann, für diese bezahlt man 40 Euro.

Am Klippitztörl möchte man am 5. Dezember in die Saison starten. Dort kostet eine Tageskarte 49 Euro (2025/26: 47 Euro). Wer eine Saisonkarte kaufen möchte, muss im Vorverkauf bis 4. Dezember 451 Euro hinlegen, danach steigt der Preis auf 502 Euro (2025/26: 482 Euro).