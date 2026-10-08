Cristiano Ronaldo kann von Lionel Messis Abgang lernen

Nach der tränenreichen Verabschiedung bei der Nationalmannschaft ist klar: Lionel Messi hat ein würdevolleres Ende seiner Teamkarriere als Cristiano Ronaldo hinbekommen.

Seit Jahren streiten Fußball-Fans auf aller Welt darüber, wer denn nun der beste Fußballer der Welt sei: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Während sich auf dem Platz beide gegenseitig nie etwas schenkten und mit Höchstleistungen glänzten, zeigen die beiden Abgänge von der internationalen Bühne, dass der Portugiese vom Argentinier noch viel lernen kann.

Während Messi sein Team in diesem Sommer mit starken Leistungen ins WM-Finale führte, dort nur knapp unterlag und nun seine Nationalmannschaftskarriere vor eigenem Publikum und tosendem Applaus beendete, sorgt Ronaldo mit divenhaftem Verhalten und Streitigkeiten mit seinem Teamchef für Aufsehen. Weder der 41-Jährige selbst noch Teamchef Jorge Jesus haben die Teamkarriere offiziell für beendet erklärt, der Haussegen hängt in Portugal nach den Schlagzeilen dennoch mehr als nur schief.

Auch die Reaktion der Teamkollegen zeigt, dass Messi in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich seinem Land einen größeren Dienst erwiesen hat. Während die gesamte argentinische Mannschaft beim Abschied des 39-Jährigen den Tränen nahe war, hörte man bei Portugal fast schon Erleichterung heraus, dass Ronaldo weg ist. Sportlich mögen beide auf höchstem Niveau geliefert haben, menschlich gibt es einen klaren Gewinner.