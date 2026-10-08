Aktuell läuft die Ausschreibung für das Energiewerk vulgo Müllverbrennungsanlage. Im Hintergrund wird um die Finanzierung des 250-Millionen-Projektes gerungen.

Es ist eine tragende Säule, um die Grazer Fernwärme sauber zu bekommen: das Energiewerk, in dem nicht recycelbarer Restmüll verbrannt und so in Energie umgewandelt werden soll. Rund 1200 Gigawattstunden pro Jahr sind für die Fernwärme notwendig, derzeit ist der Gasanteil bei 78 Prozent. Das soll sich mit dem Dekarbonisierungsplan ändern, von dem das Energiewerk ein wichtiger Teil ist: 15 Prozent des Fernwärmebedarfs soll das 250-Millionen-Euro-Projekt decken.

Angesichts der Mega-Investition und der gleichzeitigen Budgetnöte auf allen Ebenen rückte zuletzt vermehrt eine Frage in den Mittelpunkt: Kann sich Graz so ein Großprojekt derzeit überhaupt leisten? Die Koalition aus KPÖ und Grünen ist weiter zuversichtlich. Das Energiewerk finanziere sich auf 25 Jahre gerechnet selbst, daher sei es auch nicht vom selbst auferlegten Investitionsdeckel für die kommenden Jahre betroffen.

Frage der Wirtschaftlichkeit: Stadt muss Haftung übernehmen

Das Kontrollamt war da schon 2024 weniger zuversichtlich. „Ein Bedarf an Bezuschussung oder Subventionierung durch die Stadt könnte bestehen“, schrieben die Prüfer. Und offensichtlich ist man sich, was die reine Wirtschaftlichkeit betrifft, auch bei den eigentlichen Projektträgern – der Energie Graz und, als Co-Eigentümerin, der Energie Steiermark – nicht mehr ganz sicher. Denn: Die Stadt Graz muss nun eine Haftung für das Mega-Projekt übernehmen.

Droht jetzt nach dem Wirbel um die Geothermie das nächste Großprojekt zu stolpern? Bei Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) winkt man ab. „Es ist eine befristete Haftung, die auch mit den Jahren abschmelzend sein wird“, heißt es. Der Unterschied zum Geothermie-Projekt: Dort wäre die ursprünglich geforderte Haftung unbeschränkt gewesen, das hätte im Fall der Fälle die Existenz der Energie Graz gefährdet – und wurde auch von der Gemeindeaufsicht des Landes untersagt.

Koalition hält am Zeitplan fest: Beschluss 2027, Fertigstellung 2029

Wobei: Noch könne die Stadt gar keine Haftung übernehmen. Dazu braucht es noch einige Schritte davor: Jetzt befindet man sich gerade in der zweiten Phase der Ausschreibungen, die soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Erst dann weiß man, wie viel das Energiewerk genau kosten wird. „Dann braucht es einen Finanzierungsvertrag“, wird bei Eber betont. Denn als 49-Prozent-Eigentümerin der Energie Graz wird auch die Energie Steiermark einen entsprechend großen Beitrag stemmen müssen.

Erst, wenn das alles am Tisch liegt, kann die Stadt formal eine Haftung eingehen – und auch nur mit dem Segen der Gemeindeaufsicht. All das werde aber keinen Einfluss auf den Zeitplan haben, ist man bei Eber zuversichtlich. Dieser sieht den Projektbeschluss im Gemeinderat für Anfang 2027 vor, Fertigstellung 2029.

Welche Projekte die Grazer Fernwärme sauber machen sollen

Die Müllverbrennungsanlage ist eines von fünf Projekten, die der Dekarbonisierungsplan vorsieht. Das mit Abstand größte ist die Geothermie, die mittlerweile wieder auf Schiene ist, nachdem die Stadt eine Art Risikoprämie von 35 Millionen Euro auf zehn Jahre zahlt. In St. Marein bei Graz stehen die ersten Probebohrungen an, die von OMV und Energie Steiermark umgesetzt werden. Gut 40 Prozent des Fernwärmebedarfs soll ab 2030 auf diese Weise gedeckt werden. Die Investitionskosten liegen bei gut 500 Millionen Euro.

Das zweitgrößte Projekt ist der Sonnenspeicher Süd in Allerheiligen bei Wildon. Eine Firma um Heimo Ecker-Eckhofen und Gilbert Frizberg investiert gut 270 Millionen Euro, um einen alten Steinbruch zu einem gigantischen Wasserspeicher umzufunktionieren. 20 Prozent des Fernwärmebedarfs soll so gedeckt werden.

Die Klärschlammverbrennung um 75 Millionen Euro soll gut fünf Prozent beisteuern und die zweite Ausbaustufe der Abwärme von Sappi soll weitere rund zehn Prozent bringen.