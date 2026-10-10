Auf den Spuren von Zverev und Co: Sie siegten auf den Weizer Tennisplätzen

Der TC Weiz lud zu den Stadtmeisterschaften - und es gab eine Rekordbeteiligung. Der ASKÖ Weiz veranstaltete indes die Padelmeisterschaften.

Die heurigen US Open im Tennis sind geschlagen, Alexander Zverev und Jelena Rybakina (falls Sie sie kennen sollten) gewannen im September die Titel in New York.

Fast ebenso hochkarätig, aber mit etwas weniger Publikum, fanden kürzlich auch die Weizer Stadtmeisterschaften statt. Organisiert wurde das Turnier durch den TC Weiz unter der Leitung von Roman Hofbauer. 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – darunter 15 Kinder und Jugendliche - von 29 Vereinen sorgten für eine Rekordbeteiligung. Eine Woche lang gab es insgesamt 134 Matches.

1 / 4 Bei den Weizer Stadtmeisterschaften: Der Finalist Roman Hofbauer, Sieger Daniel Hofbauer und Jan Göberndorfer-Steiner (Platz 3) © Tc Weiz

Auf den Spuren von Alexander Zverev folgte in Weiz Daniel Hofbauer (UTC Riegersburg): Er gewann im Finale gegen seinen Cousin und Turnierorganisator Roman Hofbauer. Bei den Frauen gewann Julia Kerschenbauer (UTC Strallegg) das Endspiel gegen Linda Stöberl. Das Doppel gewannen Daniel Hofbauer und Alexander Iber.

Padelmeisterschaft

Der ASKÖ Weiz lud indes beim Golfclub Gut Freiberg zur Padelvereinsmeisterschaft. Gewonnen haben da Titus Nistelberger Turnierorganisator), Renate Wiesinger und Paulo Plangger.