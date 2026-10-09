„Do It Yourself“-Workshop: Wie repariere ich alte Holzfenster?

Traditionelles Handwerk praktisch anwenden: Auf Gut Hornegg findet von 15. bis 17. Oktober ein Workshop zum Thema „SOS Holzfenster“ statt.

In der Nähe von Preding, eingebettet in die weststeirische Hügellandschaft und umgeben von Fischteichen, liegt das Gut Hornegg. Im unter Denkmalschutz stehenden Gutshof befindet sich eine Werkstätte für Reparaturen aller Art, wie sie beim Erhalt eines historischen Ensembles unverzichtbar ist. Eine besondere Herausforderung sind die zahlreichen Fenster des Anwesens, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Marie-Theres Holler schöpft bereits aus einem reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit der historischen Bausubstanz, sie hat sich innerhalb der Familie als gelernte Tischlerin und Architektin dieser Aufgabe angenommen.

Mit dem Workshop „SOS Holzfenster“ hat das Steirische Volksbildungswerk in Kooperation mit dem Gut Hornegg ein Pilotprojekt außerhalb des Großraums Graz initiiert, das als Vorbild für weitere Praxislehrgänge in der Steiermark dienen soll. Die Veranstaltung geht von 15. bis 17. Oktober über die Bühne. Sie richtet sich an alle, die Interesse an traditionellem Handwerk haben und einen Einblick in nachhaltige Techniken rund um die Reparatur von Holzfenstern erhalten möchten.

Umgang mit Baumaterial und Oberflächenbehandlung

Geleitet wird der Workshop von Andreas Leitner aus Baierdorf in der Obersteiermark. Der Fachmann, wenn es um die Sanierung alter Fenster geht, lehrt die Teilnehmenden Wissenswertes über den Umgang mit dem Baumaterial, Konstruktionsweisen, Holzverbindungen und Oberflächenbehandlung. Dann kann man selbst Hand anlegen und anhand eines mitgebrachten Fensterflügels auch erfahren, wie die eigenen Fenster gerettet werden können.

Der Workshop findet am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 bis 17 Uhr statt. Es besteht die Möglichkeit, in einer der Ferienwohnungen des Guts zu nächtigen. Die Kurskosten betragen für Mitglieder des Steirischen Volksbildungswerks 240 Euro, für Nicht-Mitglieder 290 Euro. Anmeldung: office@volksbildung.at oder 0316/321020.