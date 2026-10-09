Tretboot-Fahrer steckten am Trabochersee im Schlamm, Verleiherin gibt auf

Vor zwei Jahren wurde der Trabochersee aufgrund von Hochwassergefahr abgesenkt. Die Zukunft ist ungewiss. Michaela Zechner verkauft nun ihre Tretboote.

„Einladend schaut es jetzt nicht aus“, sagt Michaela Zechner, während sie auf den alten Steg für ihre Tretboote blickt. Die blauen Schwimmkörper liegen ruhig im Wasser, um sie herum kann man den Grund des schlammigen Sees sehen. Zechner steht an einem Stahlgeländer unter ihrem Gasthof „Michi’s Seeschenke“. Vor zwei Jahren lag der Steg noch auf gleicher Höhe wie der Vorbau, an dem das Geländer befestigt ist. Nun ist der Trabocher See an dieser Stelle nicht einmal knietief.

Der Grund für den niedrigen Wasserstand ist das Hochwasser vom Juli 2024. Auch Zechners Tretboote haben die Naturkatastrophe miterlebt: „Den Steg hat's ausgerissen, mit den Booten angehängt.“ Die Boote und der Steg schwammen dann inmitten des gefluteten Sees. Zum Glück, wie Zechner findet: „Sonst hätte es die Boote ins Dorf getrieben und sie hätten ordentlich Schaden angerichtet.“ Nach dem Vorfall wurde der Stausee vorsorglich um eineinhalb Meter abgesenkt.

© KLZ / Fabian Rostek Ein Schild warnt vor dem niedrigen Wasserstand. Auf der anderen Uferseite versank 2025 fast ein Bub im Schlamm

Wasser zu niedrig, Verantwortung zu hoch

Das wahre Problem für die Tretboote sei jedoch gar nicht, dass der Bereich des Stegs so wenig Wasser hat. Die Gefahrenzone liege laut Zechner an einer anderen Stelle im See. Dort sei der See so seicht, dass die Tretboote stecken bleiben. „Wir haben eine Absperrung gemacht, wo man mit dem Tretboot nicht drüberfahren darf. Aber die Leute machen es trotzdem“, sagt Zechner. Die Tretboote samt Insassen dann aus dem Schlamm zu befreien, sei sehr aufwendig.

© KLZ / Fabian Rostek Die Tretboote werden auf der Versteigerungsplattform Aurena angeboten

Außerdem befürchtet Zechner, dass sie für eventuelle Unfälle belangt werden könnte: „Es ist auch viel Verantwortung.“ Deshalb entschloss sich die Wirtin, den Betrieb nach einer aufwendigen Saison 2025 zu stoppen. Den Sommer 2026 verbrachten die Boote bereits an Land.

© LR Günter Pichler In diesem Bild von 2020 kann man die Tretboote noch anliegen sehen

Sie sei schon enttäuscht, sagt Zechner. Die Tretboote hätten ihr im Jahr ungefähr 10.000 Euro gebracht, ohne den Konsum der Insassen zu rechnen. Auch die Zielgruppe sei eine andere, seit die Boote nicht mehr fahren: „Die Jugend fehlt halt. Das war auch lustig zu sehen, wenn die ins Wasser gesprungen sind.“ Trotzdem will Zechner die Tretboote endgültig loswerden: „Sie sollen in ein großes Gewässer, wo sie schwimmen dürfen.“

Unterschiedliche Ausblicke

© KLZ / Fabian Rostek Nach der Absenkung wuchs das Schilf, vor 2024 war hier alles noch unter Wasser

Seit der Absenkung sind zwei Jahre vergangen. Seitdem arbeiten Gemeinde und Land an einer umfassenden Neuplanung des Hochwasserschutzes beim See. Zechner wünscht sich, dass bald ein Ergebnis kommuniziert wird: „Es ist schon enttäuschend, wenn es heißt, es wird eine Lösung gefunden werden und man dann nichts hört.“

Auch Markus Billiani, Inhaber des Wirtshauses Billiani am Trabochersee, wünscht sich mehr Kommunikation: „Es redet keiner mit uns.“ Dass der Wasserstand so niedrig ist, störe ihn allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: „Durch das Schilf ist es wesentlich angenehmer als früher, als es sehr schlammig und moorig war.“ Vor der Absenkung war der Teil des Sees, auf den sein Gasthof blickt, noch unter Wasser gewesen. Nun ist dieses seichte Gebiet mit Schilf überwachsen.

Fortschritt in Aussicht

An der Gemeinde wollen sowohl Zechner als auch Billiani keine Kritik üben. „Der Bürgermeister kann auch nicht mehr tun“, findet Zechner. Sie sieht die Verantwortung und auch den Handlungsspielraum bei den Vertretern im Land: „Wenn da der Richtige sitzt, passiert auch was.“

© KLZ / Fabian Rostek Bereiche, die einst unter Wasser standen, sind jetzt als Gehwege verwendbar

Martin Schuchaneg, Bürgermeister von Traboch, ist mit dem Land Steiermark im ständigen Austausch. Er ist optimistisch, dass es bald konkrete Ergebnisse geben wird: „Ich schätze, nächstes Jahr werden wir konkrete Maßnahmen umsetzen können.“ Was diese Maßnahmen sind und ob und wie starke Veränderungen es am Wasserstand geben wird, könne er noch nicht mit Sicherheit sagen. Es sei jedenfalls geplant, dass der See rundherum verschönert und die Pflege an den Wasserstand angepasst wird.

Das ist auch im Sinne Zechners, die auf eine baldige Entscheidung hofft: „Man muss halt auch was tun, damit die Natur erhalten bleibt.“