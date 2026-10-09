Rund 70 Delegierte trafen sich zur Bundestagung der Trachten- und Heimatverbände in Leoben. Im Fokus standen unter anderem altes Handwerk und Nachwuchssorgen.

Nach zehn Jahren war es so weit, die jährliche Zusammenkunft kehrte in die Steiermark zurück: Die Delegierten der zehn österreichischen Trachten- und Heimatverbände trafen sich vergangenes Wochenende zur Bundestagung in Leoben, auch Gäste aus Bayern und Südtirol nahmen daran teil. Die Veranstaltung dient vor allem dem Austausch und der Jahresplanung. In fünf Arbeitskreisen wurde über aktuelle Herausforderungen und Themen beraten, die die Verbände über die Bundesländer hinweg beschäftigen – von Versicherungsschutz, Budgetknappheit und Funktionärssuche über erhaltungswürdige Techniken in der Trachtenherstellung und neuen Methoden der Tanzvermittlung bis hin zu Kinder- und Jugendschutzkonzepten für Vereine.

Der Dachverband fungiert auch als Stimme der Volkskultur auf Bundesebene. „Eine bundesweite Vertretung für gemeinsame Anliegen gegenüber der Politik ist wichtig“, unterstreicht Thomas Lang, der Obmann des steirischen Landestrachtenverbands. 2028 wird das große 120-Jahr-Jubiläum des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände gefeiert, seine Geschichte reicht bis 1908 zurück. „Der Vorstand im Bund ist aktuell zu mehr als der Hälfte mit Frauen besetzt“, sagt Rupert Klein, Präsident des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände, über eine Entwicklung, die gewünscht und gefördert wird.

© Trachten- und Heimatverbände Bei der Jahrestagung des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände wurden auch verdiente Persönlichkeiten geehrt

Knappe finanzielle und zeitliche Ressourcen

Das Engagement in Vereinen unter zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen wie knappen finanziellen und zeitlichen Ressourcen bleibt eine der großen Herausforderungen. Für Klein ist Vereinsarbeit weit mehr als organisierte Freizeit. Sie vermittle gerade auch jungen Menschen soziale Fähigkeiten, Selbstvertrauen und demokratische Teilhabe. „Ein Funktionärsleben ist persönlichkeitsbildend“, sagt er. „Man gewinnt Sicherheit im Auftreten und lernt, Verantwortung zu übernehmen“. Für Kinder und Jugendliche sei Musizieren und Tanzen auch eine Form der Sozialisation, die Rücksicht aufeinander und das Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel fördert. Dass die Nachwuchsarbeit trotzdem schwieriger wird, verschweigt Klein nicht. Wie andere Vereine spüre man einen Rückgang bei der Zahl der Kinder.

Wir stehen auch der Oktoberfestmode sehr offen gegenüber, denn das Tragen kann ein Anfang, ein erster Zugang zu Tracht und regionaler Identität sein — Rupert Klein , Präsident Bund der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände

Gleichzeitig sieht er in volkskulturellen Vereinen wichtige Kulturvermittler: „Oft sind sie es, die gerade in ländlichen Gemeinden das kulturelle Leben überhaupt erst aufrechterhalten.“ Dem aktuellen Trachtenboom kann Klein viel Positives abgewinnen, „wir stehen auch dem Landhausstil oder der Oktoberfestmode sehr offen gegenüber, denn das Tragen kann ein Anfang, ein erster Zugang zu Tracht und regionaler Identität sein.“

Bei der Bundestagung in Leoben gab es für die Steirerinnen und Steirer noch einen besonderen Festakt: Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Xaver wurde die neue Standarte des Landesverbandes Steiermark gesegnet. Sie ist ein Novum: „Seit der Neugründung des Verbands im Jahr 1949 gab es auf Landesebene keine eigene Fahne“, so Lang. Gestaltet ist sie in den Landesfarben. Zu sehen ist Erzherzog Johann als Förderer der Steiermark und ihrer Volkskultur. Abgebildet ist auch das Verbandslogo – das Landeswappen, das von einem „laufenden Hund“ umkreist wird, einem volkskulturellen Ausdruck für einen Tanzkreis.