Ermittlungen nach Axt-Mord in Friesach wurden beendet

27-Jähriger hat im Juli den Freund seiner Ex-Lebensgefährtin getötet und die Frau schwer verletzt. Danach raste er in den Tod.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat, wie erwartet, ihre Ermittlungen zum Mord in Friesach beendet. Der Grund ist so tragisch wie der gesamte Fall: Der Täter (27) ist ebenfalls tot.

Wie berichtet, hat der 27-Jährige in der Nacht auf 1. Juli den Freund (29) seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einer Axt getötet. Die Frau (30) erlitt bei der Attacke eine schwere Verletzung. Dennoch gelang ihr die Flucht aus ihrer Wohnung zu Nachbarn, die dann die Einsatzkräfte alarmierten.

Nach der Wahnsinnstat fuhr 27-Jährige mit dem Auto seiner Ex-Freundin auf der S37 in Richtung Klagenfurt. Auf Höhe von St. Michael am Zollfeld raste er – wohl absichtlich – gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der 27-Jährige starb an der Unfallstelle, der Lkw-Lenker (45) erlitt einen schweren Schock.

Mittlerweile ist der Tatablauf geklärt, das Ermittlungsverfahren konnte beendet werden.