Blau-Schwarz legt ein Budgetdefizit von 594 Millionen Euro vor

Budget für 2027: Der Schuldenberg der Steiermark steigt auf 8,9 Milliarden. Trotz Polit-Nulllohnrunde und Rekorddividende durch die Energie Steiermark werden Ziele im Stabilitätspakt verfehlt.

Sein zweites Sparbudget hat der steirische Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) geschnürt. Am Donnerstag stellte er das Zahlenwerk gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Manuela Khom (ÖVP) und allen Regierungsmitgliedern im Grazer Landhaus vor. Auch wenn das Defizit verkleinert werden konnte, klafft zwischen den Einnahmen und Ausgaben immer noch eine massive Lücke von 594 Millionen Euro. Das ist besser als der Voranschlag für 2026, wo mit einem Defizit von 835 Millionen gerechnet wird – verfehlt aber die vereinbarten Ziele aus dem österreichischen Stabilitätspakt, die ein Defizit von maximal 515 Millionen erlauben würden.

Unterm Strich steht: Der Schuldenberg des Landes wächst bis Ende 2027 auf 8,9 Milliarden (landesnahe Unternehmen inklusive). Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 6965 Euro. Allein an Kreditzinsen berappt das Land nächstes Jahr 190 Millionen Euro.

Kunasek: „Dynamik des unbegrenzten Schuldenmachens gebrochen“

Für Landeshauptmann Kunasek ist es „ein gutes, verantwortungsvolles Budget mit Hausverstand, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist“. Diese Landesregierung stehe für eine „verlässliche, aber realistische Budgetpolitik“. Kunasek betont: „Wir können nicht die Versäumnisse der vergangenen 15 Jahre in nur drei Jahren reparieren. Aber wir haben die Dynamik des unbegrenzten Schuldenmachens schon 2025 gebrochen.“ Man schaffe so wieder Spielräume im Budget, um „Schwerpunkte zu setzen, ohne mit dem Rasenmäher drüberzufahren“.

„Es ist gelungen, die Neuverschuldung deutlich einzubremsen“, sagt Vize Manuela Khom. „Weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung. Der Staat muss nicht alles regeln.“ Die Konsolidierung sei kein Selbstzweck, „nur ein finanziell stabiles Land kann weiter investieren“. Das Ergebnis werde nicht durch neue Einnahmen erzielt, wie eine Lkw-Steuer für Landesstraßen, „die da und dort angedacht wurde. Das lehnen wir ab.“

Kunasek kündigt an: Die ORF-Landesabgabe wird „mit 31. Dezember 2028 abgeschafft. Das wird Teil des Budgetbeschlusses im Dezember.“ Damit will er ein Wahlversprechen am Ende der Periode doch noch umsetzen.

Ehrenhöfer: „Bin ich zufrieden mit diesem Budget? Nein“

Finanzlandesrat Ehrenhöfer sagt gleich zu Beginn: „Bin ich zufrieden mit diesem Budget? Nein, bin ich nicht.“ Das werde er erst sein, „wenn es zumindest ausgeglichen, wenn nicht sogar positiv ist, um auch Schulden abzubauen.“ Er verweist dabei auf das Regierungsprogramm, „dort ist das Ziel auf Seite 73 nachzulesen“. Aber: In so herausfordernden Zeiten sei das Reduzieren der Neuverschuldung um 240 Millionen Euro „ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung“.

© Stefan Pajman Proteste in der Herrengasse vor dem Landhaus

Details aus den Ressorts

Was in den Bereichen von Landeshauptmann Kunasek auf den ersten Blick auffällt: Für das Personal (ohne Kages) sind um 22,5 Millionen mehr veranschlagt. Dabei steigen die Ausgaben für aktives Personal nur halb so stark wie prognostiziert. Das geschieht durch die Einsparung von 150 Stellen beziehungsweise deren verzögerte Nachbesetzung. Die Politikerbezüge bleiben unverändert, wie im Vorjahr verordnet man sich eine Nulllohnrunde.

Für den Tourismus gibt das Land um 7,5 Millionen Euro mehr aus. Dafür soll im kommenden Jahr eine weitere Erhöhung der Nächtigungsabgabe beschlossen werden. Im Sport regiert hingegen der Sparstift, neuerlich wird das Budget um gut zehn Prozent (minus 1,1 Millionen Euro) gekürzt. Niederschlagen wird sich das auch in den Förderungen für Vereine, Dach- und Fachverbände.

Energie Steiermark wirft 85 Millionen Euro ab

Finanzlandesrat Ehrenhöfer rechnet auf der Einnahmenseite mit zusätzlichen Ertragsanteilen von 126,5 Millionen Euro. Aus Beteiligungen, Liegenschaftsverkäufen etc. sollen 96 Millionen Euro in die Kasse gespült werden. Dazu streift er eine Rekorddividende der (noch) zu 100 Prozent in Landeseigentum stehenden Energie Steiermark in der Höhe von 85 Millionen Euro ein – um zehn Millionen Euro mehr als heuer. Die bereits ab Dezember geltenden erhöhten Sätze für die Nächtigungsabgabe bringen weitere 20 Millionen.

Pflegekosten überschreiten die Milliardengrenze

Beim großen Brocken Gesundheit und Pflege steigen die Ausgaben um 41 Millionen Euro, wobei das vor allem auf den „Kostentreiber“ Pflege zurückzuführen ist. Erstmals überschreitet dieser Posten die Milliardengrenze: plus 72,7 Millionen Euro stehen im Voranschlag.

Bei den Fonds-Krankenanstalten konnten die Ausgaben dafür um rund 30 Millionen gedrückt werden. Der Gesellschafterzuschuss des Landes für die Kages bleibt bei knapp über einer Milliarde Euro.

Weitere Einschnitte muss Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bei der Kultur hinnehmen. Das Globalbudget wird um 2,2 Millionen Euro gekürzt.

Grundversorgung kostet zehn Millionen weniger

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) kann sich bei der Grundversorgung von Asylwerbern eine Einsparung von rund zehn Millionen Euro auf die Fahnen heften. Rückläufige Antragszahlen spielen ihm dabei in die Karten. Beim Durchforsten von Förderungen wurden weitere 2,5 Millionen „gehoben“.