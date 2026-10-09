Zu wenig Bürgermeisterinnen: „Das ist eine Katastrophe“

Zehn von 132 Städten und Gemeinden in Kärnten werden von Frauen regiert. 113 hatten überhaupt noch nie eine Bürgermeisterin. Dass sich bei den Wahlen 2027 daran viel ändert, ist unwahrscheinlich.

In Friesach hat man dafür gesorgt, dass eine vielsagende Statistik in der Kärntner Kommunalpolitik zumindest etwas geschönt wurde. Beinahe hätte es in Kärnten mehr Bürgermeister gegeben, die Josef heißen, als Bürgermeisterinnen. Der beliebte Langzeitbürgermeister Josef Kronlechner ist zurückgetreten, als Nachfolgerin wurde Ursula Heitzer gewählt. Damit werden zehn der 132 Kärntner Städte und Gemeinden (sieben Mal SPÖ, drei Mal ÖVP und null Mal FPÖ) weiblich geführt. „Nur“ noch sieben von Josefs. Ein Sicherheitsabstand ist also da.

„Eine Katastrophe“ nennt Marika Lagger-Pöllinger die Bilanz. Die ehemalige Bürgermeisterin von Lendorf ist in der Landesregierung unter anderem für Frauen, Gleichstellung und Gemeinden zuständig. Besonders alarmierend: In Kärnten ist die Quote der Bürgermeisterinnen österreichweit am geringsten. Doch warum ist das der Fall? „Es schmerzt wirklich sehr und ich denke tatsächlich sehr oft darüber nach. Eine wirkliche Antwort habe ich dafür aber auch nicht“, sagt Lagger-Pöllinger. Am ehesten würde es an den ausgeprägten patriarchalen Strukturen und der ländlichen Verankerung liegen.

„Aufputz für die zweite Reihe“

In weniger als einem halben Jahr stehen Kommunalwahlen an. Ein sprunghafter Anstieg an Frauen in den Gemeindeämtern ist nicht zu erwarten. „Wir müssen derzeit eher schauen, die Entwicklung zu halten. Vieles geht gerade in eine andere Richtung und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht einen Schritt zurück machen“, warnt Lagger-Pöllinger, die 2015 kandidierte und bei ihren Hausbesuchen gleich zweimal hören musste – von Frauen wohlgemerkt – dass der Bürgermeister nur ein Mann sein könne.

1 / 10 Gabriele Dörflinger (SPÖ), Klein St. Paul © Köstinger

In Lendorf wurde es dann doch eine Frau. Doch 113 der 132 Kärntner Gemeinden hatten in ihrer Geschichte überhaupt noch nie eine Bürgermeisterin. Die erste war Stefanie Quantschnigg 1990 in Ludmannsdorf (Bilčovs). Ewig viel weitergegangen ist in der Gleichstellung von Frauen in der Kommunalpolitik seither nicht. „In den Städten gibt es viele Frauen, die es könnten, aber von den Männern nicht in die erste Reihe gelassen werden. Dort hat man sie lieber als Aufputz in der zweiten Reihe“, beobachtet Lagger-Pöllinger. Am Land sei es eher umgekehrt. Dort fehle Frauen häufig noch der Mut. Brauchen würde man sie da wie dort: „Es würde menschlicher werden. Frauen sind eher bereit, Kompromisse einzugehen und achten weniger auf persönliche Eitelkeiten“, sagt Lagger-Pöllinger.

Lehrgang überbucht

Ein positives Signal gebe es derzeit aus dem Frauenreferat. Der aktuelle Lehrgang für Politikerinnen sei mit mehr als 30 Anmeldungen derzeit sogar überbucht. Ein grundsätzliches Problem bleibe aber. „Solange hauptsächlich Männer über die Rahmenbedingungen für Frauen bestimmen, kann sich nichts ändern“, hört man von Politikerinnen immer wieder. Der raue Umgangston schrecke weiterhin viele ab. „Frauen müssen sich um vieles mehr beweisen und viel mehr leisten, um die gleiche Wertschätzung und Anerkennung wie Männer zu bekommen. Das habe ich selbst erlebt“, sagt Lagger-Pöllinger.

Die zehn Kärntner Bürgermeisterinnen mit Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger