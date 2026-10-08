Endgültiges Aus für beliebtes Kindermodengeschäft in Klagenfurt

Nun ist es fix: Alexandra Malle gibt ihren Traum von der Selbstständigkeit auf und schließt ihr „Engale & Bengale“ in Klagenfurt. Die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos.

Für Alexandra Malle war das letzte Jahr eine Hochschaubahn der Gefühle: Zunächst war die Klagenfurterin vom Ende ihres Unternehmens überzeugt. Seit 2022 bietet sie in ihrem Kindermodenfachgeschäft „Engale & Bengale“ in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt namhafte Markenkleidung für Babys und Kinder von 0 bis 16 Jahren an, die bei großen Handelsketten nicht erhältlich ist. Sie suchte nach einer geeigneten Nachfolgerin oder einem passenden Nachfolger für ihr Herzensprojekt. Eine perfekte Kandidatin, die das Geschäft in ihrem Sinne weiterführen sollte, war auch schnell gefunden, hat dann aber doch einen Rückzieher gemacht.

Ihr Mann und die treue Stammkundschaft überzeugten die 56-Jährige das gut eingeführte Geschäft selbst weiterzuführen. Doch private Gründe zwingen Malle jetzt einen Schlussstrich unter ihre unternehmerische Tätigkeit zu setzen. „Ich werde mit Ende des Jahres schließen“, erklärt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Abverkauf startet

Die weitere, intensive Suche nach einer Person, die das Geschäft an der stark frequentierten Einzugsstraße übernimmt, verlief ergebnislos. Interessenten habe es durchaus gegeben, es scheiterte aber zumeist an den Vorstellungen. Jetzt ist das Ende von „Engale & Bengale“ in greifbarer Nähe. In Kürze startet der Abverkauf. „Es kommt auch keine neue Ware mehr“, führt Malle weiter aus. Am 20. Dezember 2026 ist der letzte Öffnungstag. Auch das gesamte Inventar steht zum Verkauf.

Hinter der Zukunft von Alexandra Malle steht aktuell noch ein Fragezeichen: „Ich mache mir da keine Sorgen. Wer arbeiten will, findet eine Arbeit.“