Seit 2018 führt Anna-Katharina Schmid ihre „Schönerie“ als One-Woman-Show. Mit dem neuen Salon in Tillmitsch ist sie nun an drei Standorten tätig.

Oval, markant oder rund – jedes Gesicht hat seine eigenen Züge. Genau diese Individualität ist für Anna-Katharina Schmid die Grundprämisse ihrer Arbeit. In ihrer neu eröffneten „Schönerie“ in Tillmitsch setzt sie auf Semi-Permanent-Make-up und Wimpernverlängerung. Ihr Ziel: die natürliche Schönheit ihrer Kundinnen zu unterstreichen.

Seit 2018 ist Schmid eine One-Woman-Show: Während ihrer Karenz startete die gebürtige Raumsauerin mit Wimpernverlängerungen im eigenen Keller. „Da hatte ich nach sechs Monaten so viele Kundinnen, dass etwas Größeres hermusste“, erinnert sie sich. 2019 folgte ein 120 Quadratmeter großes Studio in Irdning, danach ein zweiter Standort bei einem Friseur in Trofaiach. Seit Anfang Oktober gibt es nun den neuen Salon in Tillmitsch. „Ich pendle tageweise zwischen den Standorten – für mich war immer klar, dass ich selbst meine Kundinnen betreuen will“, erklärt Schmid.

Ohne lange Planung in Tillmitsch eröffnet

Schmid zog es der Liebe wegen in den Bezirk Leibnitz, wo sie südsteirische Kundinnen zunächst in ihrer Wohnung betreute. „Mich hat aber ein bisschen gestört, dass da die Wohnung immer so ordentlich sein muss“, schmunzelt sie. In einer schlaflosen Nacht stieß sie online auf das leerstehende Studio in Tillmitsch. Am nächsten Vormittag folgte die Besichtigung, am Nachmittag war die Entscheidung gefallen. Kurz darauf wurde eröffnet.

Ob Augenbrauen, Lippen, Lidstrich oder Sommersprossen – beim Semi-Permanent-Make-Up der 34-Jährigen wird nur die obere Hautschicht mit der Tätowiernadel pigmentiert. Alles solle natürlich bleiben. „Dicke Balkenaugenbrauen mache ich nicht“, erklärt Schmid. Am neuen Standort gibt es zusätzlich ein Beauty-Ritual: Sanfte Berührungen auf Gesicht und Kopf mit verschiedenen Werkzeugen sorgen für eine Auszeit vom Alltag.

1 / 3 Nach Irdning und Trofaiach fand die „Schönerie“ in der Jösserstraße in Tillmitsch ihr drittes Zuhause © KLZ / Sarah Romauch

Die Kundinnen setzen oft auf ihre Expertise. „Ich sehe ein Gesicht und weiß eigentlich ohne viele Worte, was meine Kundin will“, erzählt Schmid. Je nach Dienstleistung kostet das Semi-Permanent-Make-Up zwischen 250 und 500 Euro. „Aber man muss bedenken, was dahintersteckt: Hygienezertifikate, präzise Arbeit und einige Fortbildungen.“ Diese schloss sie unter anderem in Hamburg oder Düsseldorf ab.

Auch im Angebot der „Schönerie“: Areola-Pigmentierung. Nach Brustkrebsoperationen werden mithilfe von Mikropigmentierung Brustwarzenhöfe nachgebildet oder korrigiert. „Es hat da schon einige Freudentränen gegeben – und ich liebe es, ein Stück Selbstbewusstsein zurückzugeben“, meint Schmid.