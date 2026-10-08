„Gäste muss man wie beste Freunde, die zu Besuch sind, behandeln“

Die gebürtige Kärntnerin und neuer Schani Hotels-COO Fanny Holzer-Luschnig zur Gastgeberrolle in Zeiten von Check-In-Apps, Avataren an der Rezeption und Buchungen über KI.

Die gebürtige Kärntnerin Fanny Holzer-Luschnig kennt die heimische Hotellerie wie kaum jemand sonst und ist in der Branche bestens vernetzt. Obwohl sie aus einer „Familie mit mehr Medizinern als Touristikern“ stammt, hat sie schon als 15-Jährige in der Gastronomie gejobbt und seither hat sie die Freude an der Gastgeberrolle nicht mehr losgelassen. Nach dem Abschluss an der Tourismusschule Klessheim arbeitete sie zwei Jahre in einem Hotel in New York. Nach ihrer Rückkehr war sie in der Führung und Entwicklung verschiedener Hotels tätig. „Das Triest“, das Promis wie Robbie Williams, die Toten Hosen, Die Ärzte und Simply Red angezogen hat, zählt ebenso zu ihren Karrierestationen wie das 25hours Hotel in Wien, das grätzlhotel, das Hotel Motto und The Hoxton in Vienna.

Seit Kurzem ist die 57-Jährige für die Wiener Hotelgruppe Schani Hotels als neuer Chief Operating Officer (COO), also operativer Geschäftsführer, tätig. „Ich bin das Bindeglied zwischen den Hoteldirektoren und den Eigentümern. Mich hat diese Aufgabe gereizt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht und ich probiere immer gerne etwas Neues aus“, sagt Holzer-Luschnig. Eine ihrer zentralen Aufgaben ist es, die Entwicklung der Hotelkette Schani Hotels voranzutreiben, die im Frühjahr das Hotel Schani City und vor Kurzem das Hotel Schani Naschmarkt eröffnet hat und weiter wachsen möchte.

KI fordert Hotels

Eigentümer Benedikt Komarek betont: „Wir wachsen, wollen uns aber eines unbedingt bewahren: unsere Persönlichkeit.“ Und genau in diesem Bereich kommt Fanny Holzer-Luschnig ins Spiel. Sie betont: „Derzeit verändert sich in der Branche alles. Durch die Künstliche Intelligenz sind die Hotels unglaublich gefordert. Immer mehr Gäste vergleichen vor der Buchung die Hotels mit ChatGPT. Darauf muss man sich vorbereiten.“

1 / 3 Ein lebensgroßer Avatar begrüßt im Schani Hotel Naschmarkt die Gäste © Schani Hotels/Hofbauer

In den Schani Hotels verbindet man historisches Umfeld mit modernem Lebensgefühl. Daher sind digitale Lösungen, wie das Einchecken per App, nicht mehr wegzudenken. Im Schani Hotel am Naschmarkt ist sogar ein lebensgroßer, digitaler Avatar als Gastgeber tätig. „Die Gäste haben unterschiedliche Bedürfnisse, denen man gerecht werden muss. Jene, die schon öfter im Haus waren, es eilig haben und zum nächsten Termin müssen, wollen schnell selbst einchecken und sich nicht in einer langen Schlange anstellen. Andere suchen das persönliche Gespräch und schätzen persönliche Empfehlungen zur Gegend und Hinweise darauf, wo es das beste Wiener Schnitzel gibt“, sagt Holzer-Luschnig. In einem Hotel dürfe man nie vergessen, „für wen wir das alles machen.“ Sie ist davon überzeugt: „Gäste muss man wie beste Freunde, die zu Besuch sind, behandeln.“ Ein Lächeln und liebevolle Herzlichkeit, wie etwa das Gratulieren zum Geburtstag mit einer kleinen Überraschung am Zimmer, seien unverzichtbar.

Jene, die schon öfter im Haus waren, es eilig haben und zum nächsten Termin müssen, wollen schnell selbst einchecken. — Fanny Holzer-Luschnig , COO Schani Hotels

Einen sogenannten Lohndiener, der einem die Koffer aufs Zimmer trägt, wollen bzw. brauchen die meisten Gäste heutzutage nicht mehr, da sie mit Rollkoffer anreisen. Nicht ausgedient haben hingegen die Grundbedürfnisse nach gutem Schlaf, einer einwandfrei funktionierenden Dusche und Sauberkeit. „Die Matratze ist extrem wichtig“, sagt Holzer-Luschnig. Das hat sie auch in der Vergangenheit bei der Ausstattung von Hotels immer berücksichtigt. Einmal hat sie sogar von mehreren Personen zwölf verschiedene Matratzen testen lassen. Damals ging der Unterkärntner Matratzenhersteller Elky als klarer Sieger hervor.