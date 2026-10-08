Entscheidung bei Personalfrage: Thomas Fischer bleibt Chef im Straßenamt. Das begrüßt Vizebürgermeisterin Schwentner, die trotzdem auf Reformen drängt.

Ein Gerücht lag in der Luft: Die Koalition montiere den Straßenamtschef Thomas Fischer ab, war im Rathaus zu hören. Und es hätte inhaltlich gut gepasst, haben doch Fischer und die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) oft unterschiedliche Zugänge zu Verkehrsfragen. Zuletzt etwa bei Tempo 30 in der Keplerstraße, wo Schwentner zu einer Weisung griff, um sie umzusetzen.

Jetzt ist aber klar: An den Gerüchten ist nichts dran. Das Weiterbestellungsgutachten für Fischer, der nach zehn Jahren im Amt noch einmal verlängert werden muss, fällt klar positiv aus, bestätigt man bei Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) auf Nachfrage. Formal wird der Beschluss im Gemeinderat am 22. Oktober fallen, Fischer ist damit in seiner Funktion unbefristet.

Schwentner: „Wir leiten einen Reformprozess beim Straßenamt ein“

Schwentner sagt allgemein: „Ich finde es gut, dass es keine politische Willkür bei Verlängerungen oder Bestellungen von Amtsleitern gibt. Das war lange genug der Fall.“ Nach der Objektivierungsrichtlinie der linken Koalition sind das Personalamt und der Magistratsdirektor bei der Entscheidung federführend.

Was die Vizebürgermeisterin aber sehr wohl sagt: „Wir leiten einen Reformprozess beim Straßenamt ein.“ Das Amt hat ja eine besondere Rolle und ist nur schwer mit anderen Abteilungen vergleichbar, weil: Es hat als Behörde eine andere Rolle. Als solche muss es sich an der Straßenverkehrsordnung orientieren. In der Praxis heißt das: Verkehrsplanung und andere kommen mit Ideen, die das Straßenamt oft genug ablehnen oder abschwächen muss. „Das ist aber kein Problem des Thomas Fischer als Leiter, sondern ein Problem des Gesetzes“, so Schwentner. „Die Straßenverkehrsordnung trägt nach wie vor nicht allen Verkehrsteilnehmern ausreichend Rechnung.“ Heißt: Fußgänger und Radfahrer sowie die urbanen Herausforderungen kommen zu kurz.

Schwentner will bei Ampeln sparen

Der Reformprozess soll vor allem drei Punkte umfassen: Service- und Lösungsorientierung, Reduktion von Ampeln und höheren Stellenwert von strategischen Gemeinderatsbeschlüssen. Bei Punkt eins will sich Schwentner an der Organisationsentwicklung orientieren, die bei der Bau- und Anlagenbehörde gemacht wurde. „Wir werden eine Stabsstelle zur Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern einrichten.“ Das grundlegende Ziel: Die Behörde soll sich bei Fragen wie Schulstraßen, Gastgärten, Wohnstraßen und anderen Bürgeranliegen als Ermöglicher verstehen, wenn es das Gesetz hergibt. Aktuell würden zu viele Anliegen mit Verweis auf das Gesetz abprallen.

Punkt zwei, Ampeln: „Das müssen wir uns auch aus Budgetgründen anschauen“, so Schwentner. „Und das gilt für bestehende genauso wie für neue.“ Bleibt Punkt drei. „Im Rahmen der behördlichen Interessensabwägung sollen auch strategische Vorgaben des Gemeinderates berücksichtigt werden“, betont Schwentner und verweist dabei etwa auf den Mobilitätsplan 20240.