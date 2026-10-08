Giorgia Meloni schneidert sich einen Maßanzug für die Macht

Die Premierministerin ist so lange im Amt wie kaum ein italienischer Regierungschef vor ihr. Dennoch peitscht sie ein neues Wahlrecht durch – das Italien am Ende unregierbar machen könnte.

Am 22. Oktober wird Giorgia Meloni vier Jahre als italienische Ministerpräsidentin im Amt sein. Das hat in einer einzelnen, zusammenhängenden Amtszeit seit 1946 noch niemand geschafft. Bereits im Spätsommer knackte sie die bisherige Bestmarke von Silvio Berlusconi für eine ununterbrochene Regierungszeit. Seither ist sie die am längsten amtierende Regierungschefin seit 1946. So stabile Verhältnisse gab es im Nachkriegsitalien nie. Und doch ist das große politische Thema dieser Tage die Stabilität zukünftiger Regierungen in Italien.

Die Regierung Meloni hat dazu eine Wahlrechtsreform ins Parlament eingebracht, über die am Donnerstag endgültig in geheimer Schlussabstimmung im Abgeordnetenhaus entschieden wird. Am Dienstag und Mittwoch wurden bereits die ersten drei Artikel des „Stabilicum“ genannten Gesetzes per Vertrauensvotum verabschiedet. Die große Frage lautet: Warum ein Gesetz zur politischen Stabilität, wenn die Verhältnisse so stabil wie nie zuvor in der Republik sind?

Die Gründe gehen auf die Koalitionsvereinbarung der Regierung Meloni und ihrer drei Koalitionspartner zurück. Die christdemokratische Berlusconi-Partei Forza Italia (FI) verlangte eine Justizreform mit Beschneidung der Macht von Staatsanwälten, der die Italienerinnen und Italiener im März bei einem Referendum eine Absage erteilten. Auf dem Wunschzettel der rechtspopulistischen Lega stand eine Autonomiereform zur finanziellen Unabhängigkeit der norditalienischen Regionen. Das Verfassungsgericht erklärte die Reform teilweise für verfassungswidrig.

Meloni will keine weitere Niederlage einstecken müssen

Der größte Koalitionspartner, Melonis Fratelli d‘Italia, hatte eine umstrittene Verfassungsreform mit Direktwahl des Ministerpräsidenten und Beschneidung der Macht des Staatspräsidenten geplant, aus der allerdings nichts wurde. Nach dem gescheiterten Justizreferendum wollte die Ministerpräsidentin keine weitere Niederlage riskieren, die Verfassungsreform hätte ebenfalls vom Volk bestätigt werden müssen. Übrig geblieben ist nun die Reform des Wahlrechts, offiziell ebenfalls zum Zweck der dauerhaften Stabilisierung der Regierungen in Italien. Kritiker erkennen hingegen autoritäre Tendenzen.

Zur Stabilisierung der Verhältnisse sieht die Wahlrechtsreform einen Mehrheitsbonus für die Wahlkoalition vor, die bei der Parlamentswahl mindestens 42 Prozent der Stimmen erreicht. Die Liste bekäme dann zusätzlich 70 Sitze im Abgeordnetenhaus und 35 Sitze im Senat und hätte damit auch bei einem knappen Wahlsieg eine satte Mehrheit. Für Einzelparteien gilt eine Drei-Prozent-Hürde, für Parteibündnisse eine Zehn-Prozent-Klausel.

Kein substanzielles Aufbegehren gegen die Reformpläne

„Die Reform ist ein maßgeschneiderter Anzug für die Macht“, kritisiert Gianni Cuperlo vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Andere sprechen von einer „Demütigung des Parlaments“ angesichts der befürchteten Machtfülle der Regierung. Filiberto Zaratti von der Linkspartei Avs spricht von einem „illiberalen und unsachgemäßen Eingriff zur Schaffung einer autoritären Demokratie“. Maurizio Landini, Generalsekretär der Gewerkschaft Cgil, fordert „gewaltlose Aufstände zur Verteidigung der Verfassung“ . Doch bisher gibt es in Italien, anders als in Spanien oder Frankreich, keinerlei Proteste. Das Land hält still.

Das hat einerseits mit dem Konsens der Meloni-Partei Fratelli d‘Italia zu tun, die laut Umfragen nach wie vor bei rund 26 Prozent liegt. Die Regierung schaltete bereits in den Wahlkampfmodus, schaffte vor Tagen die ungeliebte Kfz-Steuer vorübergehend ab, führte ein Verhüllungsverbot an italienischen Schulen und eine Obergrenze von maximal 30 Prozent für Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Italienischkenntnissen pro Schulklasse ein.

Melonis Koalitionspartner FI und Lega schwächeln dennoch. Würde dieser Tage gewählt, gäbe es laut Umfragen einen Patt zwischen Regierungslager und Opposition. Keines der beiden Lager würde die 42-Prozent-Marke knacken und sich den Mehrheitsbonus sichern. Das Ergebnis wäre geradezu absurd: Die stabilste aller Nachkriegsregierungen in Italien führt ein Wahlrecht ein, das noch mehr Stabilität bringen soll. Stattdessen droht die Unregierbarkeit.

Dabei spielt ein Faktor eine entscheidende Rolle, sein Name: Roberto Vannacci. Dem rechtsradikalen Ex-General und seiner neuen, rechts von der Regierung Meloni stehenden Partei Futuro Nazionale werden bis zu neun Prozent der Stimmen prognostiziert. Für einen Fortbestand der Regierung müsste Meloni nach heutigem Stand mit dem Ex-General paktieren. Italien würde dann noch weiter nach rechts rücken.