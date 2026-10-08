Dieser Ennstaler trainiert die besten Fliesenleger des Landes

Andreas Stiegler aus St. Martin am Grimming weiß, worauf es beim Fliesenlegen auf höchstem Niveau ankommt. Mehrfach holten seine Schützlinge WM-Medaillen.

„Dass ich es als Fliesenleger einmal bis zur Berufsweltmeisterschaft bringen werde, hätte ich mir nie erträumt“, sagt Andreas Stiegler. Dem 31-Jährigen aus St. Martin am Grimming wurde das Handwerk gewissermaßen in die Wiege gelegt. „Mein Vater arbeitete am Bau, ich bin quasi auf der Baustelle aufgewachsen und konnte mir nie etwas anderes vorstellen“, erzählt er. Nach einem Schnuppertag als Fliesenleger war für ihn klar: „Das ist mein Traumberuf.“

Zur Teilnahme an Meisterschaften habe ihn damals sein Berufsschullehrer motiviert. Im Jahr 2017 trat der Fliesenleger sogar bei den World Skills an und wurde Vize-Weltmeister. „Das war ein unglaubliches Erlebnis, an das ich noch heute gerne zurückdenke“, so Stiegler. Nach seiner eigenen Teilnahme heuerte er direkt als Trainer bei Skills Austria an. Und das äußerst erfolgreich: Seit 2022 sind seine Schützlinge stets ganz vorne dabei.

Vier Mal Gold und ein Mal Silber

„Mein großes Ziel ist, dass ich meine Teilnehmer so gut vorbereite, dass sie noch besser abschneiden als ich selbst“, sagt der passionierte Fliesenleger. Das ist dem Trainer und Experten nun schon vier Mal gelungen. Sowohl bei den World Skills 2022 und 2024 als auch bei den Euro Skills 2023 und 2025 erkämpften sich seine Schützlinge – darunter auch der Aigner Florian Gruber – die Goldmedaille. Bei der diesjährigen Berufs-WM in Shanghai trat der Oberösterreicher Andreas Landl in die Fußstapfen seines Mentors und wurde Vize-Weltmeister.

1 / 3 Andreas Stiegler ist selbstständiger Platten- und Fliesenlegermeister und Trainer bei Skills Austria © Skills Austria / Florian Wieser

Doch was macht eine Weltklasse-Fliesenlegerin oder einen Weltklasse-Fliesenleger nun aus? „Vor allem Genauigkeit, Schnelligkeit und starke Nerven“, sagt Stiegler. Denn bei der WM stehen die Teilnehmer unter „extremem Zeitdruck“. Die Aufgabenstellung ist dabei immer unterschiedlich und wird von einem unabhängigen Testprojektdesigner gestaltet.

Heuer mussten die Fliesenleger innerhalb von 22 Stunden, verteilt auf vier Tage, einen Raum samt Dusche und Waschtisch mauern und verfliesen sowie den Estrich verlegen. Um dem Druck standhalten zu können, brauche es intensive Vorbereitung: „Etwa zehn Monate vor dem Wettbewerb starten wir mit dem Training. Teils auch vor Zuschauern, damit die Teilnehmer lernen, alles rundherum auszublenden.“

1 / 2 Um den Druck beim Wettbewerb standzuhalten braucht es ... © Andreas Stiegler

„Das Handwerk braucht mehr Werbung“

Mit seinem Engagement bei den Berufsmeisterschaften will Stiegler zeigen, „wie weit man es als normaler Fliesenleger oder Handwerker bringen kann“. Denn seiner Meinung nach braucht das Handwerk mehr Werbung. „In der Schule wird einem oft gesagt, dass man für beruflichen Erfolg unbedingt studieren muss. Das ist Blödsinn, mit einer abgeschlossenen Lehre und Ausbildung stehen einem in Österreich alle Türen offen“, so Stiegler.

© Andreas Stiegler Im April hat sich Stiegler mit „Lenzwerk“ als Platten- und Fliesenlegermeister selbstständig gemacht

Er selbst hat im April den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. „Die Auftragslage ist der Wahnsinn, also für dieses Jahr bin ich schon komplett voll“, sagt der Ennstaler. Ab 2027 möchte er dann einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen. Und: „In Zukunft will ich auch unbedingt selbst Lehrlinge ausbilden, um jungen Menschen den Einstieg in diesen tollen Beruf zu ermöglichen.“