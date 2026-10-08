So können Schuhkartons aus Hermagor Weihnachtsfreude schenken

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder. Bis 16. November werden die Pakete bei zwei Sammelstellen in Hermagor entgegengenommen.

Ein Schuhkarton, gefüllt mit kleinen Geschenken – für viele Kinder in Ost- und Südosteuropa kann daraus eine besondere Weihnachtsfreude werden. Auch heuer beteiligt sich Hermagor wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not ruft dazu auf, einen Karton mit neuen Geschenken zu packen und bei einer Sammelstelle abzugeben. Gesucht sind unter anderem Spielsachen, Mal- und Schulsachen, Hygieneartikel, Bekleidung sowie Stofftiere oder Puppen. Besonders bewährt hat sich laut den Organisatoren eine Mischung aus verschiedenen Geschenkarten.

Wichtig ist, dass ausschließlich neue und unbeschädigte Gegenstände eingepackt werden. Der Schuhkarton soll mit Weihnachtspapier ausgekleidet und mit einem Gummiband verschlossen werden. Deckel und Schachtel dürfen dabei nicht fest miteinander verbunden werden, damit der Inhalt kontrolliert werden kann. Informationen zu den erlaubten Geschenken und eine genaue Packanleitung liegen in der Stadtbibliothek Hermagor auf.

Abgabe bis 16. November

Wer sich beteiligen möchte, kann seinen fertig gepackten Schuhkarton bis 16. November in der Stadtbibliothek Hermagor oder bei der Life Church Hermagor abgeben. Zusätzlich wird um einen Beitrag von zehn Euro zur Deckung der Kosten der Aktion gebeten. Dieser kann direkt bei der Sammelstelle bar eingezahlt oder per Zahlschein überwiesen werden. Weitere Informationen, Geschenkideen und die Packanleitung gibt es unter die-samariter.org.