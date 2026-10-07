Große Emotionen bei „Messis letztem Tango“ für Argentinien

Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk: Lionel Messi wurde in seinem letzten Spiel für Argentinien gefeiert und sagte: „Nicht mehr dabei zu sein, wird mir sehr wehtun.“

Lionel Messi ist vor seinem letzten Spiel für die argentinische Nationalmannschaft frenetisch gefeiert worden. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk bildeten die Ouvertüre für einen historischen Fußball-Abend im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires: für „Messis letzten Tango“, bei dem der 3:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Benin den Rahmen bot.

Der 39-Jährige steuerte bei seiner Abschiedsgala selbst einen Treffer per Elfmeter (71.) sowie zwei Vorlagen für die Tore von Nicolás Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) bei. Nach dem Spiel projizierte eine spektakuläre Lichtshow die Konturen Messis samt WM-Pokal in den nächtlichen Himmel über der argentinischen Hauptstadt.

„Das Schönste, was einem passieren kann“

„Es war mir eine Ehre, dieses Trikot in den letzten 20 Jahren zu tragen. Nicht mehr dabei zu sein, wird mir sehr wehtun. Wenn es nach mir ginge, würde ich für den Rest meines Lebens hier spielen wollen. Für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen, ist das Schönste, was einem passieren kann“, erklärte ein emotional bewegter Messi nach dem Schlusspfiff.

Es war ein besonderer Moment der Fußball-Historie. Keiner hat den Weltfußball in den letzten zwei Jahrzehnten so konstant und nachhaltig geprägt wie Messi. Mit seinem letzten Länderspiel tritt der Superstar, der auf Vereinsebene noch zumindest bis Ende 2028 bei Inter Miami spielt, nun von der großen Fußballbühne ab.

„Gracias“ in goldenen Lettern

Ohrenbetäubend war der Jubel, als die Stadionsprecherin in dem 85.000 Zuschauer fassenden Rund vor dem Spiel „ein letztes Mal“ den Namen des Superstars aufrief. Ein riesengroßes himmelblau-weißes Trikot wurde über den Rasen gespannt, auf dem Messis Nummer 10 sowie ein „Gracias“ (“Danke“) in großen goldenen Lettern aufgedruckt waren.

1 / 4 Im Testspiel gegen Benin trug Lionel Messi zum letzten Mal das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft © IMAGO/Federico Peretti

Bereits vor dem Spiel hatte Messi in einem auf Instagram verbreiteten Video mitgeteilt: „Der Moment ist gekommen. (...) Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben. Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt, ich werde euch vermissen.“

Die Partie gegen Benin ist der Schlusspunkt einer über 21-jährigen Länderspiel-Karriere, die am 17. August 2005 gegen Ungarn sehr holprig begonnen hatte. Denn bei seinem Debüt handelte sich der eingewechselte Messi in weniger als einer Minute eine Rote Karte ein, die ihm der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wegen einer Tätlichkeit zeigte.

Erfolge nach holprigem Start

Messi brauchte tatsächlich einen langen Anlauf, um in der Nationalmannschaft die ganz großen Erfolge zu erzielen und sich in die Herzen seiner Landsleute zu spielen. Der Gewinn der Copa América im Jahr 2021 war der erste wichtige Titel, den Messi mit der „Albiceleste“ feiern konnte. Absoluter Höhepunkt war der WM-Triumph 2022 in Katar.

Ein weiterer Erfolg bei der Copa América (2024) sowie zwei Vizeweltmeisterschaften (2014 und 2026) runden Messis beeindruckende Laufbahn in der Nationalmannschaft ab, deren Rekordspieler (208 Spiele) und Rekordtorschütze (126 Tore) er ist. Seit 2011 war er Kapitän der Nationalelf. „Ich werde euch vermissen“, sagte Messi nach seinem letzten Spiel an die Menge gerichtet. „Ich werde es vermissen, unsere Farben zu verteidigen. Aber ab nun werde ich neben euch sitzen und diese Jungs anfeuern und auch alle, die nach ihnen kommen.“