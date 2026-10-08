Stocksport-Hochbetrieb in Treglwang: 26 Duos kämpften um den Sieg

Auf der Stocksportanlage in Treglwang herrschte kürzlich Hochbetrieb: Bei den Duo-Turnieren des ESV traten insgesamt 13 Herren- und 13 Damenmannschaften an.

Bei traumhaftem Wetter fanden die Duo-Turniere des ESV Treglwang statt. Insgesamt 13 Herren- und 13 Damenmannschaften stellten ihr Können beim Stockschießen unter Beweis und sorgten für spannende und abwechslungsreiche Turniertage, informiert der Verein. Bei den Herren setzten sich Mathias Maislinger und Patrick Staudacher durch, bei den Damen triumphierten Tanja Zehentmayr und Sabrina Treffler.

Stocksport habe in Treglwang Tradition, sowohl im Sommer als auch im Winter werde der Sport mit großem Engagement betrieben, heißt es. „Wir sind überwältigt vom Interesse am Stocksport der Treglwanger Damen und Herren und freuen uns bereits auf die Winterturniere“, zeigt sich der ESV Treglwang erfreut.