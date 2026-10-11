Dieses E-Auto überzeugt letztlich alle Skeptiker

Walter Röhrl nimmt uns auf eine Runde im getarnten Elektro-Porsche 718 mit – ein Gespräch über Jeans, Fake-Profile auf Instagramm und seinen Sinneswandel.

Walter Röhrl, zweifacher Rallyeweltmeister und Kleine-Zeitung-Cheftester, grinst wie ein junger Bub. Gerade war er als Galionsfigur bei den größten Porsche-Club-Gipfeltreffen in Monte Carlo, auf Instagram sammelt er so fleißig Follower, dass er schon gegen Fake-Profile ankämpfen muss. Und eine Jeans-Marke fährt mit ihm gerade eine internationale Kampagne als Role-Model.

Aber gar so spitzbübisch grinst Walter aus einem ganz anderen Grund.

Wir sind in Stuttgart, Weissach. Quasi nebenan, in Porsches Herzkammer, erklärt der neue Chef Michael Leiters gerade seine Perspektiven auf die Zukunft der Sportwagenschmiede, hier, auf der legendären Teststrecke fährt Walter in diese Zukunft.

Die Ironie an der Geschichte: Beide hielten ihre Skepsis gegenüber einem elektrischen Zweisitzer nicht hinterm Berg, beide leisten nun Abbitte, auch Walter, dem man bisher wirklich nicht nachsagen konnte, ein Liebhaber von Elektroautos zu sein. Der elektrische 718er, der 2027 auf den Markt kommt, scheint aber den Nerv getroffen zu haben.

Was diesen Porsche für Röhrl so besonders macht

Der 718er, in dem wir sitzen, ist noch getarnt. Man fühlt das Auto, Walter schaltet über die Paddles am Lenkrad, es klingt wie bei einem Verbrenner. Erste Kurve, er schaltet zurück, die virtuelle Motorbremse setzt ein, nix wirkt synthetisch, dabei sitzt du in einem reinen, offenen Elektroauto.

Die Porsche-Ingenieure haben dem E-Auto über die Software eine Verbrenner-Seele eingehaucht, das missing link zwischen alter und neuer Welt gefunden. Kommt Walter etwa in den roten, virtuellen Drehzahlbereich, wird sogar abgeregelt, du merkst keinen Unterschied zu einem Verbrenner.

Walters Sinneswandel bezieht sich darauf. „Zuerst haben sie bei Porsche gar nicht geglaubt, dass ich begeistert bin.“ Die Gründe: Tiefer Schwerpunkt, das Batteriepaket hinter den Passagieren, à la Mittelmotor-Sportwagen, und Walter kommt ins Schwärmen. „Das Auto hat eine irre gute Traktion und hohe Stabilität an der Hinterachse, ich habe in den schnellen, schwierigen Passagen nicht einmal die Lenkung aufmachen müssen.“ Und, er zeigt auf die Strecke, wo ein Porsche-Verbrenner mit dem E-Turbolader gefahren ist: „Schau, hier hat er die Haftung verloren und zieht schwarze Striche, der E-718er blieb aber voll in der Spur. Und unglaublich, wie schnell du die virtuellen Gänge schalten kannst, das gelingt bei manchen Verbrennern gar nicht und bringt noch einmal mehr Dynamik. Das Handling ist faszinierend gut.“ So gut, dass der 718er im Familienfuhrpark 2027 eingeplant ist.