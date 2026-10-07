Kärntner überwies mehrere hundert Euro für angeblichen Arztbesuch

Ein 69-jähriger Oberkärntner erhielt eine Nachricht von einem Bekannten, wonach er dringend Geld für einen Arztbesuch benötigt. Er dürfte nicht das einzige Betrugsopfer gewesen sein.

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal erhielt am Sonntag über einen Messenger-Dienst eine Nachricht von einem Bekannten, dass dieser dringend mehrere Hundert Euro für einen Arztbesuch benötigen würde. Er überwies ihm das Geld. Als er erkannte, dass die Überweisung nicht an seinen Bekannten erfolgte, erstattete er Anzeige.

Nach aktuellem Ermittlungsstand steht eine unbekannte Täterschaft im Verdacht, sich Zugriff auf den Messenger-Dienst des Bekannten verschafft zu haben und die Nachricht an zahlreiche Kontakte geschickt zu haben. Es dürften auch mehrere Überweisungen erfolgt sein. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.