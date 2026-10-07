Hundertjährige auf Sardinien: Neue mögliche Blaue Zone

In Bolotana auf Sardinien erreichen auffallend viele Menschen ein sehr hohes Alter. Besonders ausgeprägt ist die Langlebigkeit bei Frauen. Wissenschafter um den Demografen Giovanni Mario Pes von der Universität Sassari untersuchen deshalb, ob die Gemeinde als neue Blaue Zone anerkannt werden kann. Als Blaue Zonen werden weltweit Regionen mit einer besonders hohen Zahl von Hundertjährigen bezeichnet, im Zentrum Sardiniens gibt es bereits ein solches anerkanntes Gebiet.

Das Dorf Bolotana liegt im Zentrum Sardiniens und hat rund 2.500 Einwohner. Als die Untersuchung im vergangenen Jahr begann, lebten dort zwölf Menschen im Alter von mindestens 100 Jahren. Inzwischen sind es sechs. Alle sind Frauen. "Wir haben zwei Parameter untersucht: die Lebenserwartung im Alter von 70 Jahren und die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden", sagte Pes gegenüber der Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe). Bei den Frauen erreiche Bolotana dabei international einen Spitzenwert. Nur Hongkong liege bei diesen Kriterien noch höher.

Für die Studie werteten die Forscher unter anderem kommunale und kirchliche Register aus. Zwischen 1900 und 1925 wurden demnach 3.060 Menschen in Bolotana geboren. 38 von ihnen wurden mindestens 100 Jahre alt. Der sogenannte Index der extremen Langlebigkeit lag damit rund 57 Prozent über dem italienischen Vergleichswert für diesen Zeitraum.

Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Unter den Menschen, die in den vergangenen fünf Jahren das 70. Lebensjahr erreichten, lag die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, bei Männern bei 4,92 Prozent. Bei Frauen waren es 13,83 Prozent. Für Italien insgesamt wird ein Wert von 3,54 Prozent angegeben. In der bereits bekannten sardischen Blauen Zone im Zentrum der Insel liegt der Wert bei 8,76 Prozent.

Derzeit leben in Bolotana zwei Frauen, die 1924 geboren wurden, zwei aus dem Jahr 1925 und zwei aus dem Jahr 1926. Bürgermeister Francesco Manconi rechnet damit, dass in diesem Jahr möglicherweise zwei weitere Frauen das 100. Lebensjahr erreichen. Die Forscher suchen auch nach möglichen Gründen für die hohe Lebenserwartung. Eine einzelne Ursache lasse sich bisher nicht feststellen. Als mögliche Faktoren gelten unter anderem Ernährung, Bewegung und die Lebensbedingungen in der Region.

Traditionell spielen in Bolotana Getreide, Gemüse und regional erzeugte Lebensmittel eine wichtige Rolle. Auch körperliche Aktivität gehört zum Alltag. Ältere Einwohner legten früher häufig weite Strecken zu Fuß zurück, um ihre Felder zu erreichen. Nach Angaben des Bürgermeisters waren es teilweise bis zu 20 Kilometer am Tag.

Wegen der Zahl der Hundertjährigen gehören einige Gemeinden auf Sardinien zu den fünf Blauen Zonen der Welt mit der ältesten Bevölkerung. Zu den Blauen Zonen zählen die Inseln Okinawa in Japan und Ikaria in Griechenland, die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica und die Gemeinde Loma Linda in Kalifornien.