Handwerker sind teurer geworden und werden noch teurer

Teuerung, hohe Energie- und Baustoffkosten treiben auch Preise für die Bau- und Handwerksleistungen nach oben. 77 Prozent der Betriebe erwarten weitere Steigerungen.

Wer renoviert oder gerade ein Haus baut, hat es wohl schon bemerkt. Die Preise für Bau- und Handwerksleistungen in Österreich sind in diesem Jahr wieder gestiegen. Laut einer Umfrage der Plattform Daibau, auf der 14.000 Anbieter vertreten sind, haben 69 Prozent in diesem Jahr ihre Preise angehoben. Über 47 Prozent haben die Preise um zehn Prozent erhöht, zwölf Prozent um bis zu 20 Prozent. Höhere Steigerungen sind die Ausnahme.

Als Gründe für die höheren Preise nennen die Betriebe die gestiegenen Material- sowie Energiekosten und die generelle Teuerung. Rund ein Viertel macht auch höhere Steuern, Lohnnebenkosten und Betriebskosten für die Anhebung verantwortlich. Trotz der Steigerungen rechnen knapp 77 Prozent der Befragten in diesem Jahr mit weiteren. Nur ein Viertel schließt diese aus. Eine Rückkehr zu einem früheren Preisniveau sei nicht in Sicht.

Nachfrage trotzdem gut

Trotz der hohen Preise verzeichnen die meisten Betriebe keinen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Rund 48 Prozent berichten, dass die Nachfrage sogar gestiegen ist. Für 36 Prozent liegt die Nachfrage ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Bei 16 Prozent sind die Aufträge zurückgegangen.