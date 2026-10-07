Der offizielle Vorverkauf startete am 1. Oktober, drei Stunden später waren alle 8500 Tickets für den Christkindlmarkt in Baden-Württemberg vergriffen.

Es sind zwar noch knapp 80 Tage bis zum Heiligen Abend, aber viele sind bereits jetzt in Weihnachtsstimmung, jedenfalls in der deutschen Stadt Aalen im Osten von Baden-Württemberg. Der Weihnachtsmarkt „Tiefer Stollen“, der sich in einem Besucherbergwerk befindet, erfreut sich in diesem Jahr an großer Beliebtheit.

8500 Tickets mit fixen Zeitfenstern standen für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Der offizielle Vorverkauf startete Anfang Oktober, drei Stunden später waren alle 8500 Tickets vergriffen. Wie die „Schwäbische“ berichtet, ist es noch fraglich, ob es weitere Kontingente geben wird.

Ansturm auf Weihnachtsmärkte

Bereits im vergangenen Jahr war der Ansturm auf die Fahrt mit der kleinen Bahn in den festlich geschmückten Stollen groß. Das Event, das Anfang Dezember über die Bühne geht, war restlos ausverkauft.

Das ist kein Einzelfall. Immer mehr Christkindlmärkte arbeiten mit fixen Besucherzeiten und Online-Tickets, um Menschenmassen zu vermeiden, darunter der Weihnachtsmarkt in Breitnau (Baden-Württemberg), der zu den begehrtesten in Deutschland zählt.

Letztes Jahr waren die Tickets für den Markt in Breitnau in nur wenigen Stunden ausverkauft. Der Ansturm war so groß, dass sogar das Buchungssystem zusammenbrach. In diesem Jahr sind die begehrten Tickets ab 14. Oktober verfügbar.