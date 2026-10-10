Beim Single-Tanzkurs zuerst aneinander vorbeigetanzt, jetzt geheiratet

Sie haben zwar nicht zusammen getanzt, gefunkt hat es zwischen Manuela Weissenbacher und Andreas Mislivecek aber trotzdem. Nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben.

Auch so kann das Leben manchmal spielen. Begegnet sind sich Manuela Weissenbacher und Andreas Mislivecek aus Kindberg erstmals vor neun Jahren bei einem Single-Tanzkurs in Babsis Tanzschule in Kapfenberg. Zu einem gemeinsamen Tanz kam es nicht, auch wenn die Partner durchgewechselt wurden. Für die nunmehrige Braut war allerdings klar: Ohne die Telefonnummer von Andreas geht sie nicht nach Hause.

In der Folge wurden Nummern ausgetauscht, dann geschrieben und sich getroffen. Auch Unsicherheiten ob ihres Altersunterschiedes wurden schnell aus dem Weg geräumt. Und so haben die Volksschullehrerin und der Vermessungstechniker Ende August am Brucker Madereck geheiratet. Die Feier fand im großen Rahmen statt, Familie, Freunde und Bekannte aus der Tanzschule waren geladen. Der Musikverein Allerheiligen Mürzhofen, bei dem die Braut auch Mitglied ist und Querflöte spielt, ist am Abend zur Feier dazugestoßen. Die standesamtliche Trauung fand beim Gipfelkreuz statt und die kirchliche Trauung bei der Kapelle neben dem Gasthaus Puster, wo auch die Feier war. Auch ein paar kleine Regentropfen konnten die Stimmung nicht trüben, berichtet die Braut: „Ein kleiner Segen von oben. Sonst war das Wetter sehr angenehm.“

Ein besonderes Highlight war eine von den Trauzeuginnen erstellte und präsentierte Power-Point-Präsentation über die Kindheit bis zum heutigen Tag des Brautpaares. Das Brautpaar führte dann noch für die Gäste zwei Tänze vor, einen Walzer zur Eröffnung und eine Salsa zu Mitternacht. „Tanzen ist nach wie vor unsere gemeinsame Leidenschaft“, erzählt die Braut. Sie tanzen noch immer in Babsis Tanzschule. Zu ihren weiteren gemeinsamen Hobbys zählt das Bergsteigen. Im Herbst steht auch ihre Hochzeitsreise nach Teneriffa an, wo eine feine Wanderung schon geplant ist.