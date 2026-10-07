Sechs Personen wurden in einem Szenelokal in der Grazer Innenstadt festgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass man damit einen Stein ins Rollen bringt.

Dem Landeskriminalamt Steiermark ist ein Coup gelungen. Die Beamten konnten Ende September sechs Personen festnehmen, die im Verdacht stehen mit mehreren Kilo Drogen gedealt zu haben. Nun konkretisiert die Exekutive ihren Einsatz.

Am Samstag dem 26. September lief in der Grazer Innenstadt ein Großeinsatz. Mehrere Beamte des Landeskriminalamts eilten zu einem Einsatz in einem bekannten Szenelokal im Stadtzentrum. Über mehrere Jahre hinweg hatten dort Kellner und andere Lokalbedienstete mit Drogen gedealt. Laut Auskünften der Polizei wurde vor allem Kokain im Kilobereich verkauft.

Mafiöse Strukturen organisieren Drogenhandel

Hinter dem Verbrechen steckt System. Mafiöse Strukturen hatten die Drogen in Umlauf gebracht und die Kellner als letztes Glied in der Kette – als Verkäufer – eingesetzt. Die Polizei konnte auch dank mehrerer anonymer Hinweise aus der Bevölkerung zuschlagen, die die Ermittlungen vorantrieben.

Bei einer genaueren Durchsuchung des Lokals entdeckten die Beamten zudem wichtige Beweismittel im Fall – darunter Kokain, Cannabis sowie Amphetamine. Genaue Mengen wollte die Exekutive vorerst nicht kommunzieren.

Weitere Festnahmen werden erwartet

Klar dürfte sein, dass größere Netzwerke hinter dem Drogenhandel in Graz stehen. Die Polizei hält demnach fest. dass Suchtgiftkriminalität ein klarer Schwerpunkt ihrer Arbeit sei. Auch weil Delikte in diesem Bereich erfahrungsgemäß auch oft direkt mit Gewaltdelikten einhergehen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Ermittlungen und Festnahmen im konkreten Fall Weiteres zutage fördern werden. Es wird demnach mit weiteren Festnahmen gerechnet. Die Exekutive kündigt zudem weitere vergleichbare Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe in Szenenlokalen an.