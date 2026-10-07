Stundenlange Sperre der A2 in Kärnten: Lkw kracht in Tunnelportal

Auf der A2 im Bereich Klagenfurt kollidierte ein Sattelzug mit dem Tunnelportal. Die Nordumfahrung musste stundenlang gesperrt werden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Südautobahn in Kärnten am Dienstagnachmittag: Gegen 17.18 Uhr verlor ein 32-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina auf der A2 in Richtung Italien vor der Unterflurtrasse Trettnig aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den von ihm gelenkten Sattelzug und kollidierte rechts mit der Tunneleinfahrt. Die Zugmaschine sowie der Sattelanhänger wurden dabei stark beschädigt.

Ein großer Teil der Ladung – es handelte sich dabei um zehn der insgesamt 20 Big-Bags mit Kunststoffgranulat – ging verloren und verteilte sich über eine Strecke von 259 Metern auf der Fahrbahn. Darüber hinaus wurde der Tank beschädigt, weshalb rund 250 bis 300 Liter Treibstoff ausrannen.

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Aufgrund des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Gefährdung der Umwelt verhindert werden. Die Bergung und die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Die Nordumfahrung wurde hierfür stundenlang gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.