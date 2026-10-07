Erdbeben der Stärke 3,7 erschütterte erneut den Raum Innsbruck

In Tirol hat die Erde in den vergangenen Wochen mehrfach gebebt. In der Nacht auf heute wurde erneut bei Hall ein Erdstoß der Magnitude 3,7 registriert, der von zahlreichen Menschen wahrgenommen wurde.

Bei Hall in Tirol ist in der Nacht auf Mittwoch ein Erdbeben der Magnitude 3,7 verzeichnet worden, berichtete die Geosphere Austria. Die Erschütterung wurde von zahlreichen Personen gespürt, acht Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 1,9. Schäden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten.

Bereits am 30. September hatte die Erde bei Hall mit einer Stärke von 1,9 gebebt. Auch dieses Beben wurde von der Bevölkerung durch Zittern und Grollen wahrgenommen.

Mehrere Beben in kurzer Zeit

Auch rund um Innsbruck wurden in den vergangenen Tagen mehrere Erdstöße registriert. Am 26. September bebte die Erde rund sechs Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt mit einer Stärke von 3,8. Zahlreiche Menschen berichteten damals von einer deutlichen, ruckartigen Bewegung des Untergrunds und hörbarem Grollen. Noch am selben Tag folgte ein Nachbeben der Stärke 2,1, am 28. September eines mit Magnitude 1,8.

Bereits zuvor war ein schwächeres Beben der Stärke 1,6 registriert worden, das als mögliches Vorbeben eingestuft wurde.

Auffällige Häufung im Raum Tirol

Insgesamt wurden im Raum Innsbruck-Hall allein im September 14 fühlbare Beben registriert, im Oktober waren es bislang drei. Seit August verzeichnet der Österreichische Erdbebendienst eine deutliche Häufung von Erdstößen im Zentralraum Tirol. Solche Häufungen seien laut Expertinnen und Experten nicht ungewöhnlich und würden periodisch immer wieder auftreten.