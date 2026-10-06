Nachwuchs machte dem KAC alle Ehre

Die CHL-Niederlage gegen den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola überraschte niemanden, sehr wohl aber die Leistung der Youngsters.

Kaum jemand hätte vor dem CHL-Spiel gegen KooKoo Kouvola nur einen Euro auf einen Sieg der Rotjacken getippt - im Gegenteil. Fast jeder der 1716 Fans in der Heidi Horten Arena rechnete damit, dass der KAC, ob der schon fast unzähligen verletzten und erkrankten Spieler gegen den finnischen Vizemeister unter die Räder kommen würde. Und nach dem ersten Drittel sah es auch ganz danach aus, führten die Nordländer scheinbar komfortabel mit 4:0 und hatten den KAC, bei dem Manuel Wadel, Linus Schrott und Goalie Patrick Müller ihr Debüt in der „Ersten“ feierten, fest im Griff.

Doch die stark verjüngten und mit etlichen AlpsHL-Spielern aufgefüllten Heimischen zeigten viel Herz und Moral. Denn nach der Pause wurden die Finnen nachlässig und die Rotjacken gewannen von Minute zu Minute mehr Selbstvertrauen, legten die Anfangsnervosität ab. Thimo Nickl, der in diesem Line-up quasi schon zu den Routiniers zählte, wurde von Ben Öfner in der 33. Minute mustergültig auf die Reise geschickt und sorgte in der Manier eines Stürmers für den ersten rot-weißen Treffer des Abends. Und als knapp zwei Minuten später Nick Petersen in numerischer Überlegenheit einen Göransson-Schuss von der blauen Linie zum 2:4 abfälschte, keimte plötzlich doch Hoffnung auf. Plötzlich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die junge Garde ihr enormes Potenzial zeigte und die gute Nachwuchsarbeit der Rotjacken mehr als nur bestätigte.

In der 43. Minute war es schließlich Jesper Jensen Aabo, der die Heimischen sogar kurzfristig bis auf einen Treffer heranbrachte, doch 18 Sekunden später konnten die Gäste die Weichen erneut auf Sieg stellen. Auch, weil in der Schlussphase die Chancen durchaus gegeben waren, das Spiel noch einmal knapp zu gestalten. Schmälern konnte die vorhersehbare Niederlage den Stolz der Zuschauer, der Youngsters und wohl auch des gesamten Vereins nicht . „Es war sehr schön zu sehen, dass wir unter diesen Umständen und nach dem 0:4 noch einmal zurückgekommen sind und das Spiel bis zum Ende offen gestalten konnten“, war auch Assistenztrainer Christoph Brandner stolz auf die Charakterleistung seiner Mannschaft.