Chemie-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Am Mittwoch werden die Chemie-Nobelpreisträger 2026 bekannt gegeben

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr teilten sich die Auszeichnung der Japaner Susumu Kitagawa, der in Australien tätige Brite Richard Robson und der in den USA tätige, gebürtige Jordanier Omar M. Yaghi für die "Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen" und damit einer neuartigen Molekülarchitektur.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/ )