Laptop wird wieder Thema im Pilnacek-U-Ausschuss

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek setzt morgen, Mittwoch, seine Arbeit mit gleich vier kurzen Befragungen fort. Dabei wird es zu Beginn weniger um die Personen selbst gehen, sondern um einen weiteren wichtigen Akteur: den Laptop des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Fragen dazu soll zu Beginn ein Oberstaatsanwalt der WKStA beantworten.

Laut einer erst kürzlich eingelangten Auswertung des Geräts soll Pilnacek auch nach seiner Suspendierung einigen Nebenjobs nachgegangen sein. So beriet er laut den sichergestellten Daten etwa vornehmlich der ÖVP nahestehende Personen und Politiker. Auch justizinterne E-Mails könnte der verstorbene Sektionschef an Personen im Umfeld von Beschuldigten nach außen gespielt haben, berichtete der "Standard" am Dienstag.

Weiter gehen die Befragungen am ersten Tag dieses Blocks mit der Kabinettschefin von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Iris Drexler. Die Antworten könnten die Abgeordneten gut für die Befragung Karners selbst am Donnerstag brauchen. Auch Exekutivbeamte wurden für Mittwoch geladen: ein Oberst und ein Gruppeninspektor des Landespolizeikommandos Niederösterreich, die mit Pilnaceks Geisterfahrt vor dessen Tod zu tun hatten.

Der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, ist dann am Tag darauf als Auskunftsperson an der Reihe. Ihm folgt unmittelbar darauf Innenminister Karner.