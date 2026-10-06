Elfjähriger auf Scooter bei Crash mit Auto schwer verletzt

Ein Elfjähriger ist Dienstagnachmittag im Grazer Bezirk Waltendorf beim Scooterfahren mit einem Auto zusammengestoßen. Der Bub wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Abend mit. Das Kind fuhr mit dem Spielzeug-Roller auf einer abschüssigen Gemeindestraße. Wegen des Gefälles habe es nicht mehr bremsen können. "Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub mit der rechten Fahrzeugseite eines Pkw", so die Polizei.

Der Elfjährige, der einen Helm getragen hatte, kam mit schweren Verletzungen in die Kinderchirurgie des LKH Graz. Der 67-jährige Pkw-Lenker war nicht alkoholisiert, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.