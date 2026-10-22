WM-Bronze soll für Tobias Dietrich erst der Anfang sein

Nachwuchssportlerwahl 2026: Tobias Dietrich ist nur einer von zwölf männlichen Sportlern, die heuer nominiert wurden. Der Kickboxer hat noch große Ziele.

Angefangen hat die sportliche Karriere von Tobias Dietrich wie die eines fast jeden Buben in Österreich: Auf dem Fußballplatz. Doch mit 13 Jahren wechselte der Athlet des ATUS Gratkorn vom Grün in die Kickbox-Halle. „Es hat mir nicht mehr gefallen, die Beleidigungen und das ganze Geschimpfe. Ich wollte dann etwas machen, wo ich einerseits beweglicher und fitter werde und andererseits Selbstbewusstsein aufbauen. Außerdem wollte ich die Fähigkeiten haben, mich im Notfall selbst zu verteidigen“, erklärt er seinen Weg zum Kickboxen.

Der 18-Jährige krönte seine bisherige Karriere mit U19-Bronze bei der Junioren-WM im Pointfighting dieses Jahr. Besonders der mentale Aspekt fasziniert Dietrich an seiner Sportart: „Du stellst dich der Angst und bist allein dafür verantwortlich, was auf der Matte passiert. Wenn der Gegner gewinnt, war er der Bessere.“ Wenn der Kickboxer gerade nicht für seinen nächsten Kampf trainiert, spielt er Tennis oder Fußball, dazu engagiert er sich in der Kirche.

Nach seinen Erfolgen bei den Junioren will sich Dietrich nun auch bei den Erwachsenen etablieren. So will er nach seiner bestandenen Matura im vergangenen Sommer in den Heeressport kommen, um den vollen Fokus auf seine sportliche Karriere legen zu können. „Mein Ziel ist der WM-Titel bei den Herren“, erklärt er. Außerdem läuft parallel zu seiner sportlichen Karriere die Vorbereitung auf den Aufnahmetest für das Medizin-Studium.